Во Франции вот уже полгода нечто зверски убивает и калечит лошадей

15.08.2020, 10:08, Разное

Загадочная сила, которая убивает и калечит животных по всему миру, вот уже полгода нападает на французских лошадей, пони и осликов. Животных убивают непонятными способами, а потом отрезают у них уши, вырезают глаза и иногда удаляют половые органы.

Подавляющее большинство необъяснимых случаев увечья скота происходит в США и в основном это связано с коровами. В других странах увечье скота встречается реже, но иногда происходят целые серии нападений.

В 2020 году во Франции произошло сразу несколько нападений на лошадей и многие детали этих случае позволяют связать их с тем же феноменом увечья скота.

"Французская полиция расследует серию загадочных варварских убийств лошадей с нанесением увечий телам животных, которая шокировала сельские регионы страны. Последний случай произошел в Картамбер – деревне в департаменте Сона и Луара в прошлую пятницу.

У 18-месячной кобылы было отрезано правое ухо, вырезан один глаз, разрезана шея и вырезаны гениталии. Полиция изо всех сил пытается выявить преступников и найти мотивы этих жестоких убийств, в том числе проверить не связаны ли они с сатанинскими группами". – пишет французская пресса.

Эту лошадь обнаружил утром руководитель школы верховой езды, к которой она принадлежала. В небольшом загоне на поле содержалось семь молодых лошадей и к утру одна из них лежала мертвой и жестоко изувеченной.

Хозяева лошадей были поражены и опустошены жестоким и варварским преступлением. Они подали заявление в полицию, но не питают больших надежд на то, что преступника найдут. На поле не было камер видеонаблюдения.

Всего в 2020 году во Франции произошло около десятка подобных варварских нападений на лошадей, пони и осликов. Все они происходили в разных местах, в том числе в разных департаментах. Поэтому оказалось очень сложно свести все эти убийства к одному преступнику или группе преступников.

Убийства лошадей начали происходить с февраля месяца и все они немного отличались друг от друга. К примеру состояние тела одной из убитых лошадей выглядело так, словно перед смертью и увечьем ее заставили много бегать, пока ее сердце не выдержало напряжения и не остановилось.

У некоторых на теле были найдены следы поражения электротоком, у еще одной голова была разбита, словно по ней ударили большим камнем. У всех убитых животных было отрезано по одному уху и у многих был удален один глаз.

Местные жители не знают, что и предположить. Чаще всего они винят сатанистов или жестоких подростков-садистов, но есть и те, кто считает, что это дело рук инопланетян.