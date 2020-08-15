Инициативные россияне создали движение «Верим!» для борьбы с принижением авторитета государственных СМИ

15.08.2020, 9:53, Разное

В России создано стихийное движение «Верим!», призванное противостоять попыткам принижения авторитета государственных и патриотических СМИ.

Во всех регионах страны инициативные граждане создают филиалы и подразделения движения, объявил на пресс-конференции в Москве его основатель, бывший комиссар движения «НАШИ» Василий Якеменко.

Пресс-конференция прошла в конференц-зале ТАСС в присутствии журналиста большинства федеральных медиа. Якеменко пояснил, что движение «Верим!» – это народная инициатива, плод работы простых неравнодушных россиян.

– Очень много возникает некорректных, очевидно вражеских выпадов против наших СМИ, против наших журналистов. И надо, конечно, этому противостоять, потому что наши средства массовой информации – самые честные не просто в Европе, а и в мире. Если сравнить с американской прессой, это же кошмар, что там творится, в Америке просто царство пропаганды, – сказал он.

Активист добавил, что в своё время недоверие к газете «Правда» разрушило Советский Союз и это не должно повториться.

– Необходимо создавать такую атмосферу в интернете, в СМИ, в обществе, чтобы никто не посмел пытаться обвинить наши издания во вранье или недомолвках. Чтобы вот те, кто сейчас критикует их, раскрывает свой рот, сидели тихо и боялись бы лишнее слово сказать, – считает Якеменко.

Как стало известно на пресс-конференции, движение «Верим!» начинает свою работу с понедельника – оно занимает два этажа в здании на Новом Арбате. В офисе размещено свыше 70 компьютерных мест, с которых активисты будут вести разъяснительную работу в сети и поддерживать отечественные СМИ в комментариях на различных площадках.