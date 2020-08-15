 

В Минске вандалы осквернили за ночь свыше 30 памятников Лукашенко

15.08.2020, 9:53, Разное

Участники несанкционированных акций протеста в ночь с 14 на 15 августа осквернили в Минске свыше трех десятков памятников Президенту Александру Лукашенко.

Теперь вандалов ищет милиция, сообщает агентство БЕЛТА.

Злоумышленники использовали разные тактики – почти половину монументов цепляли тросом и сваливали при помощи автомобилей, что приводило к разрушению статуи, в других случаях применялись кувалды. Также памятники разрисовывали из баллончиков с краской.

– По факту осквернения 34 памятников и монументов Президенту заведены уголовные дела по статьям «Посягательство на государственные и религиозные святыни, объекты культа и почитания» и «Вандализм», – заявили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Большую часть памятников удалось оперативно восстановить при помощи правительственных фондов-запасников, где хранятся дубликаты святынь.

Жители Минска осудили поведение преступников и призвали сделать всё возможное, чтобы привлечь их к строгой ответственности перед белорусским народом, общественной моралью и уголовным кодексом, уточняет БЕЛТА. Агентство приводит реплики простых минчан, глубоко оскорблённых действиями вандалов.

– Ломать – не строить. Сколько они сами памятников Президенту поставили перед этим, чтобы так вот поступать? Какое их право? К ответу! – говорит домохозяйка Лидия.

– А вместо снесённых памятников, кому хотят поставить – Гитлеру? – предполагает слесарь Виктор.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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