 

Диетолог предостерегла от злоупотребления детским питанием

15.08.2020, 9:53, Разное

Врач-диетолог Арина Скоромная объяснила, почему для соблюдения ЗОЖ не подходит диета из продуктов детского питания. В какой-то степени оно безопасней стандартной взрослой еды, поскольку в нем отсутствуют консерванты, ароматизаторы и красители. Однако в нем есть сахар.
Сахар является одной из причин, почему нельзя злоупотреблять детским питанием. Этот элемент присутствует там из-за ингредиентов. После обработки продуктов получается пюре из быстрых углеводов. Они способны повышать инсулин за счет оперативного усваивания организмом. В особенности это касается фруктовых пюре, поэтому для похудения они не подходят.

В детском питании отсутствует грубая клетчатка. Это может привести к запорам и проблемам с пищеварением. В продуктах для детей мало жиров и белков, которые необходимы организму взрослого человека. В то же время такой вид питания можно употреблять время от времени в качестве перекусов вместо не полезного фастфуда.



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