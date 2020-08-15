Диетолог предостерегла от злоупотребления детским питанием

15.08.2020, 9:53, Разное

Врач-диетолог Арина Скоромная объяснила, почему для соблюдения ЗОЖ не подходит диета из продуктов детского питания. В какой-то степени оно безопасней стандартной взрослой еды, поскольку в нем отсутствуют консерванты, ароматизаторы и красители. Однако в нем есть сахар.

Сахар является одной из причин, почему нельзя злоупотреблять детским питанием. Этот элемент присутствует там из-за ингредиентов. После обработки продуктов получается пюре из быстрых углеводов. Они способны повышать инсулин за счет оперативного усваивания организмом. В особенности это касается фруктовых пюре, поэтому для похудения они не подходят.

В детском питании отсутствует грубая клетчатка. Это может привести к запорам и проблемам с пищеварением. В продуктах для детей мало жиров и белков, которые необходимы организму взрослого человека. В то же время такой вид питания можно употреблять время от времени в качестве перекусов вместо не полезного фастфуда.