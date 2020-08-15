 

Обновлённый Google ассистент стал доступен широкому кругу пользователей

15.08.2020, 9:53, Разное

Обновлённая компактная версия Google ассистента стала доступной широкому кругу пользователей. Новая модификация голосового помощника была запущена более года назад.
Иной дизайн показал возможности минималистичных решений интерфейса ассистента для более удобного пользования. Тестовые испытания фирменной программы начались в июле 2019 года, дебютировала она на смартфоне Pixel 4. После успешной проверки возможностей и комфортности эксплуатации голосового ассистента бета-версию открыли для широкого круга клиентов. Главным отличием обновления стали габариты окна программы.

Теперь после вызова помощника появляющаяся панель стала короче, чем раньше. Также изменено положение элементов интерфейса, они собраны более плотно друг к другу. Вместе с тем, разработчики оставили на прежнем месте центральную кнопку доступа к Lens, клавиатуре и функции диктовки, как и ярлыки для Snapshot и Explore.

Внесены изменения в карусель подсказок, теперь она дополнена опцией «Предыдущие действия», увеличены в новой модификации также пользовательский аватар и иконка Ассистента. Выдавая ответ на запрос измененный вариант программы не заполняет весь дисплей, как это было раньше. Для того, чтобы испытать компактный вариант фирменного голосового Google ассистента, следует подать заявку на участие в бета-тестировании. Данных о выпуске поисковым гигантом стабильной версию программы с обновлённым интерфейсом пока нет.



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