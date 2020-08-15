Диетолог назвал продукт с доказанной способностью снижать уровень сахара в крови

15.08.2020, 9:17, Разное

Врач-диетолог Айтор Санчес рассказал, какой продукт обладает доказанной способностью снижать сахар. Речь идет об имбире.

Имбирь является специей с высоким антиоксидантным воздействием. Однако зачастую польза данного продукта преуменьшается или же преувеличивается. Имбирь помогает противостоять различным инфекционным заболеваниям. Кроме того, продукт помогает снизить уровень сахара.

С последним пунктом связано и противопоказание. Специю рекомендуется употреблять его в минимальных количествах, если человек проходит лечение от сахарного диабета, принимая специфические лекарственные препараты. В этом случае стоит проконсультироваться с врачом.

Имбирь способен навредить пищеварению, если начать употреблять его в больших количествах. В качестве специи он является безвредным.