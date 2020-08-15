 

Диетолог назвал продукт с доказанной способностью снижать уровень сахара в крови

15.08.2020, 9:17, Разное

Врач-диетолог Айтор Санчес рассказал, какой продукт обладает доказанной способностью снижать сахар. Речь идет об имбире.
Имбирь является специей с высоким антиоксидантным воздействием. Однако зачастую польза данного продукта преуменьшается или же преувеличивается. Имбирь помогает противостоять различным инфекционным заболеваниям. Кроме того, продукт помогает снизить уровень сахара.

С последним пунктом связано и противопоказание. Специю рекомендуется употреблять его в минимальных количествах, если человек проходит лечение от сахарного диабета, принимая специфические лекарственные препараты. В этом случае стоит проконсультироваться с врачом.
Имбирь способен навредить пищеварению, если начать употреблять его в больших количествах. В качестве специи он является безвредным.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Мнение: Куратора Сафронова в Чехии засветили: Он сделал заявление и сбежал

05.07 / Ученые: Антитела к COVID-19 быстрее вырабатываются у тяжелобольных пациентов

17.07 / В ожидании чуда: Софи Тернер и Джо Джонас на семейном пикнике

06.08 / На Алтае пенсионер несколько дней хранил труп убитой квартирантки на диване

08.08 / Меган Маркл впервые за три года не включили в список самых влиятельных женщин планеты

05.08 / Мнение: Билингвы атакуе!

25.06 / Личное: Развод? Развод!

13.08 / Известный дипломат заявил о формировании теневого правительства в Белоруссии

26.06 / Медики назвали продукты, помогающие очистить мозг от алкоголя

26.07 / Мнение: Монетизация “сибиряков”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска