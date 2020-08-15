Испанский диетолог рассказал о пользе чеснока для иммунитета

15.08.2020, 9:09, Разное

Испанский диетолог Айтор Санчес рассказал, какую пользу приносит организму употребление чеснока. Он способен укрепить иммунитет и защитить от вирусов.

Из-за присутствия витамина В чеснок способствует усилению невосприимчивости к инфекциям. При механическом воздействии на овощ выделяется вещество под названием аллицин. Оно положительно влияет на сосуды и повышает общие защитные силы организма.

В рационе должны присутствовать продукты с высоким содержанием витаминов С и D. Необходимо убедиться, что в организме нет дефицита данных элементов. Только врач может назначить прием дополнительных добавок в случае обнаружения нехватки вышеназванных веществ.

Для иммунной системы важно употребление болгарского перца. Необходимо также заниматься спортом, ходить пешком, принимать солнечные ванны и не забывать о физической активности. Нормальный вес предохраняет от дальнейшего развития осложнений и способствует выздоровлению.