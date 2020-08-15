 

Немецкие социал-демократы намерены сделать вывод ядерного оружия с территории ФРГ частью предвыборной программы

15.08.2020, 7:50, Новости дня

Председатель фракции партии СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених ещё раз повторил своё требование о выводе американского ядерного оружия с немецкой территории, пишет N-TV. Кроме того, Мютцених заявил о намерении сделать вопрос о ядерном вооружении США частью предвыборной программы СДПГ.


Reuters

На протяжении многих лет на территории ФРГ размещены американские ядерные вооружения, служившие инструментом политики сдерживания в годы холодной войны, пишет N-TV. Но предоставляют ли они защиту или же являются угрозой? По мнению председателя фракции СДПГ в бундестаге Рольфа Мютцениха, размещение ядерного оружия США на территории ФРГ должно стать одной из тем предвыборной борьбы в Германии.

«Я глубоко убеждён в том, что когда мы вынесем этот вопрос в предвыборную программу, ответ станет весьма очевидным», — заявил Мютцених, ещё раз повторивший своё требование о выводе американского ядерного оружия с немецкой территории.

Кроме того, Мютцених отметил, что его коллеги из партии ХДС и зелёные стараются просто уйти от обсуждения американского ядерного оружия, пишет издание. Политик подчеркнул, что эта тема останется на повестке дня и в следующем году. Мютцених также подверг особой критике действия министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ведущей переговоры с США о модернизации ядерных бомбардировщиков, на которых в рамках совместной политики НАТО в области ядерных вооружений будут летать также и пилоты немецкого бундесвера. 



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