Попаданец из белорусского будущего

15.08.2020, 7:40, Разное

14.08.20 Автор Редакция

Фото относиться к украинским заробитчнам. (работаем на польских панов)(прим. редакции)

Публицист Александр Зубченко опубликовал в издании Версии своё видение ситуации в Беларуси. Учитывая большое сходство происходящего с событиями на Украине, вероятность того, что прогноз окажется реальным, очень велика.

Протестные акции в Беларуси должен возглавить Байден либо, на худой конец, Джордж Кент (куратор украинского направления в Госдепе). Есть еще Курт Волкер, но он недавно женился на грузинской журналистке и заново открывает для себя прелести семейной жизни. Без нормального лидера евробелорусам придется очень трудно. Необходим, знаете ли, символ борьбы. Типа Сени-пулявлоб. Харизматичный, обаятельный и абсолютно бесполезный.

Так изображали в мультфильмах персонажа “Кролика Сеню”, за явное сходство с Арсением Яценюком.

Сходство Арсения с кроликом помогало миллионам украинцев стойко переносить тяготы майдана. У нас же майдан стоял полгода. Даже больше. Только в августе 2015 года удалось выковырять из палаток на Крещатике каких-то бомжей из Тернополя, а также освободить киевскую мэрию от представителей львовской интеллигенции, разрабатывавших «масштабный план трансформации нации». В действительности они круто бухали, но «трансформация» звучит более привлекательно и расово правильно.

Короче четыре дня протестов – вообще не срок. Все еще впереди. На самом деле я жутко завидую нашим будущим побратимам по многослойному дну. Они только-только начинают учиться тому, как правильно и с максимальным эффектом уе…ся с разгона о кирпичную стену.

Им еще предстоит познать незабываемый вкус членства в НАТО и ЕС. Точнее, перспективы члена, но это, согласитесь, ненужные мелочи. Очень правильно, что белорусы начали забастовку на предприятиях. В ближайшем будущем они все равно будут закрыты. Понимаете, Европе не нужны тракторы, какие-то машины и прочая ерунда. Это все отрыжка «совка».

Когда белорусы получат долгожданный безвиз, то смогут при наличии справки об отсутствии COVID влиться вместе с украинскими побратимами в большой дружелюбный европейский рынок. Бескрайние польские плантации клубники, благоустроенные итальянские и немецкие дома престарелых, стройки Англии нуждаются в белорусах, которые доказали свою приверженность идеалам демократии.

Да, нашим побратимам после свержения режима Лукашенко, который держится исключительно на штыках бурятского спецназа, предстоит пройти большой и интересный путь Украины. Можете не волноваться: мы сделаем все возможное, чтобы вы оказались там же, где находимся и мы – первопроходцы «цветных революций».

Уже сейчас надо думать над тем, как правильно реформировать сферу образования, которая в Беларуси в диком состоянии. Поймите, любой идиот может управлять государством. Для этого вообще не надо никакого образования. У нас, к примеру, министр юстиции – конченый шизофреник. Постоянно фоткается со своими ботинками и продает тюрьмы. А был еще один министр экологии, который открыто признавал, что он дебил. И это на сто процентов правда.

Гей парад в Киеве

Режим престарелого диктатора Лукашенко, который четверть века угнетал простых белорусов, без сомнения, рухнет, и на его развалинах буйным цветом расцвет дивный мир толерантных ценностей. Вы наконец-то правильно поймете свою историю, особенно в период «Второй мировой войны». Ведь на самом деле украинская дивизия СС «Галичина», вместе с белорусскими полицаями, плечом к плечу сражалась со Сталиным и освобождала Освенцим. Это где-то в Сибири. В результате войну выиграли США и Англия, за что им благодарно все современное человечество. Именно белорусы вместе с древними шумерами изобрели клинопись, которая должна быть положена в основу нового языка РБ.

Чем быстрее вы поймете, что мова – эта вопрос национальной безопасности, тем скорее вы освободитесь от пут ненавистного режима. Меня лично пугает почти полное отсутствие белорусского языка в контексте массовых протестов. Ваши «Телеграм-каналы» русифицированы какими-то подонками. Поймите, все это проявление гибридной войны, которую развязал против вас Путин. Не ведитесь на подобные провокации, учите мову и познавайте истинную историю великой Беларуси, которая намного древнее, чем Московия.

Не бойтесь: пока вам эти откровения кажутся пугающим бредом шизофреника. Это нормально. Через несколько лет вы привыкните и перестанете обращать внимание не некоторые незначительные нестыковки во фрагментах действительности. Запомните: ваша главная идеологическая ценность – двухпартийный консенсус относительно военной поддержки независимой Беларуси в США. Придет время, и скоро, когда вы получите легендарные «Джавелины», сможете выполнить свое историческое предназначение. Подробности пока раскрывать не буду, чтобы не травмировать психику.

Экономика страны скоро будет процветать, поскольку вы начнете получать кредиты МВФ и поймете суть развития и прогресса. Чем больше вы получаете кредитов, тем больше условий МВФ должны выполнить, и это, с…ка, просто прекрасно! Добровольное погружение в кабалу Фонда сопровождается бурным ростом стартапов, проституции и легализации игорного бизнеса. Минск может стать Лас-Вегасом Восточной Европы. Казино, роскошные автомойки, мишленовские рестораны на базе кафе «Плакучая ива», состоятельные бизнесмены из Азербайджана и Турции – вот недалекое будущее европейской Беларуси. Не знаю, есть ли у вас порты, но поверьте – гиперлуп белорусы обязательно будут строить. Без него, с…ка, вообще никак. Бобруйск – Гомель. 1000 км в секунду. Еще станут, как грибы после дождя, расти транспортные хабы. Их никто не увидит, но деньги под это дело распилят за секунды.

Украинский гиперлуп…

Белорусская денежная единица станет самой недооцененной мировой валютой по версии «Макдональдса». Как и украинская гривна. Потом поймете смысл данного пророчества.

Прямо чувствую себя попаданцем из будущего. Столько еще надо рассказать моим белорусским друзьям из прошлого, что просто голова идет кругом. Возможно, продолжу, но помните: обязательно избирайте мэром Минска дебила. Так надо.+

Александр Зубченко, «Версии»

«Если вы свалите Лукашенко, то помните…»: памятка протестующим белорусам на случай прихода к власти.

Перспективы последствий протестов в Белоруссии метко проанализировал автор популярного телеграм-канала «Историк Алкоголик», он опубликовал своеобразную памятку для оппозиции братской страны.

Что НУЖНО знать протестующим белорусам, которые намереваются свалить Лукашенко, и если им это удастся:

1. Экономика Белоруссии (или Беларуси — как угодно) чуть более, чем полностью зависит от России. Любая революция, так или иначе, приводит к резкому ухудшению жизни граждан, а революция, идейная база которой включает антироссийскую риторику, приведет к краху белорусской экономики.

2. Программа экономического развития «Новой Европы» давно является фикцией. Более или менее самостоятельно барахтаются Словения, Словакия и Чехия, все остальные страны сидят на европейских дотациях. Больше всех Польша, а Болгарии, Румынии и Хорватии даже дотации особо не помогают. Старая Европа постепенно сворачивает всю эту помощь и на Белоруссию денег у них нет и не будет.

3. Примером может служить Украина, население которой легко развели, как наперсточники у вокзала. Украинцам были предложены два варианта развития событий: экономический союз с РФ, который исключал вход в ЕС, либо ассоциация и план вступления в ЕС в обмен на экономическое размежевание с РФ. Так вот, последний вариант в реальности отсутствовал, хотя его, естественно, и предпочли украинцы. В обозримом будущем Украина не вступит в ЕС, а значит, не вступит и Белоруссия. При этом российский рынок сбыта товаров и рынок труда будет потерян.

4. Экономика Белоруссии в любом случае постсоветская, аналогично вся транспортная инфраструктура выстроена под постсоветские экономически связи с РФ. Никто вкладывать в ее переделку под Европу не будет. Украине устно были обещаны миллиарды под новый транспорт и энергетику, но в реальности ничего не дали. РФ — естественный экономический партнер, как Украины, так и Белоруссии. Только РФ заинтересована в запуске белорусских и украинских товаров на свой рынок, только РФ интересны белорусские и украинские КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ кадры, а не собиратели клубники с высшим образованием. Только РФ интересны производственные мощности Белоруссии и Украины для размещения своих заказов. Прямо сейчас Украина отгородилась не экономическими, а политическими ограничениями от всех этих ништяков, не получив ничего взамен.

5. Протестный антироссийский курс вынудит новое революционное руководство Белоруссии десятикратно усилить дерусификацию, что постепенно отрежет белорусов от гигантского российского медийного и шоу-бизнес рынка, нанесет мощнейший удар по самой белорусской культуре. Даже главная белорусская писательница Алексеевич не пишет на тарашкевице, которая, скорее, ритуально-церемониальный язык.