Что будет с Беларусью дальше? Продолжится ли насилие? Как отреагируют Россия и Запад?

15.08.2020, 7:40, Разное

Мнения экспертов

Татьяна Мельничук Би-би-си, Минск 14 августа 2020

В пятницу 14 августа Центризбирком Беларуси объявил окончательные результаты президентских выборов, прошедших в прошлое воскресенье. Они почти не отличаются от предварительных итогов, оглашение которых вызвало в стране протесты, сопровождавшиеся столкновениями с силовиками. Но ночь с четверга на пятницу выдалась почти спокойной. Би-би-си спросила экспертов в Минске, какого развития событий они ожидают.

По данным официального подсчета бюллетеней, Лукашенко набрал 80,1%, Светлана Тихановская – 10,21% голосов избирателей.

Официальные результаты выборов в Беларуси, %

Источник: ЦИК Беларуси, данные по tut.by

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Политолог Алексей Дзермант, который активно участвует в пропагандистских аналитических и дискуссионных программах на государственном телевидении и считается провластным комментатором, полагает, что власть сделала шаги навстречу протестующим.

“Министр МВД Караев принес извинения за несправедливо задержанных, за применение насилия по отношению к журналистам. Пообещал, что задержанные будут освобождаться, и сегодня эта информация подтверждается. Глава Совета республики Наталья Кочанова заявила, что власти услышали требования рабочих. Видно, что власть делает шаги навстречу. Посмотрим, как будут реагировать протестующие”, – говорит Дзермант.

Он утверждает, что накал страстей после выборов был предсказуем – власти были к нему готовы, недооценили только влияние новых иструментов: мессенджеров, телеграм-каналов и тому подобного.

“Испуга от произошедшего в эти дни нет, – говорит Дзермант. – Хотя я не уверен, что точка накала страстей пройдена. Сегодняшний день и предстоящие выходные покажут, насколько насилие ушло с улиц, насколько стороны готовы друг друга слушать. Далее нужна какая-то площадка для диалога и возвращения к политическим методам решения проблем”.

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Диалог кого с кем?

Алексей Дзермант полагает, что власти могут пойти на диалог. “Нужно смотреть, какой посредник будет приемлемым как для властей, так и для протестующих. Пока я не вижу такого. Но лучше, чтобы этот посредник был внутренним, здешним – чтобы не допускать внешнего вмешательства, внешнего влияния”, – говорит он.

Андрей Дмитриев, теперь уже бывший кандидат в президенты, говорит, что власти должны выполнить ряд условий, прежде чем вести с протестующими переговоры.

“Я надеюсь, что это попытка перемирия, но скажу, что нам абсолютно недостаточно извинений властей. Они нам на ногу не наступали – они били людей, использовали силу против мирных людей, сфальсифицировали выборы, – заявляет Дмитриев. – Поэтому мы сегодня ждем не извинений. Мы сегодня ждем на свободе всех, кто был задержан в эти дни и ранее, кто стал политзаключенным в ходе предвыборной кампании. Мы ждем расследования по каждому случаю применения силы, избиений. Ждем отставки силовых министров и членов ЦИК за то, что они допустили такие вещи. Ждем, что будет либо пересчет голосов, либо объявлены новые выборы”.

Готов ли Лукашенко к таким условиям?

AFP Аналитик Александр Класковский считает, что на протесты сильно повлиял выход на политическую арену “классического пролетариата”

Политаналитик Александр Класковский считает требование протестующих о свободных и справедливых выборах и честном подсчете голосов наиболее проблемным для власти.

“Вот здесь, я думаю, Лукашенко будет стоять до конца, он не готов отдавать свою власть. Конфликт между режимом и значительной, если не большей, частью общества будет продолжаться”, – полагает он.

“Главным и, конечно, очень важным фактором стал выход на политическую арену – уже можно так сказать – именно классического пролетариата. Призрак общенациональной забастовки – это кошмар для властей, – продолжает Класковский. – Пока такой общенациональной забастовки нет, но есть серьезные заявки со стороны работяг, которых не назовешь уже кучкой отморозков, как позволял себе недавно официальный лидер и пропаганда. Подействовало то, что послышался голос пролетариата, голос рабочих масс”.

“Но, я думаю, что это еще никакая не победа “белорусской революции”. Это означает, что власти просто делают тактический маневр и хотят выиграть время”, – добавляет политаналитик.

Поможет ли Лукашенко Москва?

Лидеры ряда западных государств и структуры ЕС резко критикуют официальный Минск за насилие над демонстрантами и другие нарушения прав человека.

На нынешних президентских выборах не было западных наблюдателей – белорусские власти не отправили им своевременные приглашения. Многие иностранные журналисты не получили аккредитации от белорусского МИДа, а без этого разрешения их работа в Беларуси считается незаконной. Ряд репортеров зарубежных, в том числе российских СМИ, были с применением силы задержаны белорусскими силовиками, выдворены из страны.

Экспертам в Минске очевидно, что белорусские выборы не будут признаны Западом соответствующими международным демократическим стандартам. Как, впрочем, не были признаны таковыми ни одни выборы, на которых объявлялось о победе Лукашенко, кроме первых, прошедших в 1994 году.

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“Белорусские власти никогда слишком не реагировали на реакцию международного сообщества. И сейчас Лукашенко заявил, что не надо пугать нас санкциями, мы санкций не боимся”, – отмечает аналитик Андрей Федоров.

“Я, честно говоря, не вижу очень серьезных мер, которые Запад может предпринять. Все вернется к персональным ограничениям, визовым ограничениям для определенного количества чиновников. Но я не уверен, что это такой уж мощный рычаг давления, который заставит белорусские власти пойти на попятную, учесть мнение Запада и мнение протестующей части населения”, – продолжает эксперт.

Россия, по мнению Федорова, не предпримет неожиданных действий и будет “умеренно поддерживать” Лукашенко, несмотря на его резкие выпады в адрес Москвы в период нынешней избирательной кампании.

“Очевидная цель Москвы – ослабить Лукашенко до такой степени, чтобы он согласился наконец подписать “дорожные карты” об углублении интеграции вплоть до фактической инкорпорации. Формально, может быть, независимость сохранится, но явная мечта Москвы – полностью подчинить себе Беларусь”, – уверен аналитик Андрей Федоров.

Еще не вечер…

В ночь на пятницу задержанных начали массово выпускать из изоляторов

Противостояние на улицах белорусских городов силовиков и демонстрантов в последние два дня вышло из жесткой фазы. По официальным данным, представленным МВД, протестные акции после дня выборов проходили в 33 городах и городках Беларуси.

“Боюсь, что ничего не закончилось, поскольку ничего не решено. Протестующие ничего, кроме освобождения большого числа задержанных, не добились. И вряд ли откажутся от дальнейших протестов”, – замечает эксперт Андрей Федоров.

Андрей Дмитриев призывает к ненасильственному сопротивлению.

“Акция в четверг показала, что акции могут быть совершенно мирными. Никаких противостояний, они сегодня не нужны. Мы призываем силовиков не применять насилие в отношении мирных людей, которые высказывают свою позицию. Мы призываем и тех, кто выходит на улицы, ни в коем случае не использовать силу, не вестись на провокации. Только в мирных действиях наша сила”, – говорит Андрей Дмитриев.

Светлана Тихановская предложила мэрам всех городов Беларуси в ближайшие выходные,15 и 16 августа, выступить организаторами мирных массовых собраний.

“Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов,” – сказала она в своем обращении, записанном из Литвы, где находится теперь.

К середине дня пятницы на улицах белорусской столицы не было видно автозаков.