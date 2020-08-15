Япония в годовщину капитуляции выразила раскаяние и обещала не воевать

15.08.2020, 7:16, Новости дня

Император Японии Нарухито выразил глубокое раскаяние в связи с прошлым Японии во время Второй мировой войны. Премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил, что Япония больше никогда не примет участие в войнах.

«Мы глубоко скорбим о людях, потерявших бесценные жизни во время войны, а также об их семьях», – приводит слова императора РИА «Новости».

Он заявил, что после войны страна «живет в мире и процветании», но «полный бедствий путь» японского народа дает «повод для раздумий».

«Здесь мы думаем о продолжительных годах мира после войны и испытываем глубокое раскаяние в отношении прошлого и желаем, чтобы ужасы войны не повторились вновь», – сказал Нарухито, добавив, что «молится мире во всем мире», а также о «дальнейшем развитии» Япония.

Он выразил надежду, что совместными усилиями мир сможет српавиться с новой угрозой – коронавирусом.

Абэ заявил, что Япония «продолжит следовать клятве больше никогда не принимать участие в войнах». Он подчеркнул, что Япония «полна решимости продолжить сотрудничество с мировым сообществом, направленное на решение самых различных проблем», передает ТАСС.

При этом четверо японских министров совершили паломничество в токийский храм Ясукуни, который ассоциируется с милитаризмом Японии. Абэ направил храму ритуальное подношение. Последний раз Абэ посещал Ясукуни в 2013 году.

Из-за коронавируса памятные мероприятия проходят в резко усеченном формате.

Япония отмечает 75-ю годовщину с того дня, когда император Японии Хирохито – дед нынешнего императора – объявил о выходе Японии из Второй мировой войны, что стало фактическим признанием поражения Японии. В Японии в этот день проходит церемония памяти жертв Второй мировой войны.