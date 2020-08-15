 

Кличко показал установку 60-тонного оборудования во время строительства метро на Виноградарь. Видео

15.08.2020, 6:57, Новости дня

видео

Видео: Кличко – мер / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / У дельфинов была обнаружена способность к социальному обучению

24.06 / Москалькова подтвердила обсуждение возвращения в Россию Ярошенко и Бута

20.07 / Трамп и Макрон обсудили пути деэскалации в Ливии

04.07 / Террористы обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе

23.07 / Китай отправил первую миссию на Марс

02.07 / Движение «Жизни чернокожих имеют значение» проведет виртуальный форум

12.07 / Сорочинскую ярмарку могут отменить из-за пандемии

22.07 / Московские власти разрешили выпускной в парке Горького

05.08 / Собянин дал прогноз по действию в столице ограничительных мер из-за коронавируса

29.07 / В Кремле не знали, что у Лукашенко был COVID-19. Лидер Беларуси в июне ездил на парад в Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска