Кличко показал установку 60-тонного оборудования во время строительства метро на Виноградарь. Видео
15.08.2020, 6:57, Новости дня
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Видео: Кличко – мер / Facebook
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15.08.2020, 6:57, Новости дня
видео
Видео: Кличко – мер / Facebook
Последнее из рубрики: Новости дня
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