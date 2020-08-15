 

Экс-сотрудника НАСА заподозрили в неправомерной передаче информации Boeing

15.08.2020, 6:48, Новости дня

Федеральная прокуратура США проверяет, передавал ли экс-глава дирекции пилотируемых миссий Дуглас Ловерро неправомерно информацию по тендеру на контракт для лунных миссий руководству Boeing, сообщают СМИ.

Прокуратура США по округу Колумбия расследует, передавал ли Ловерро до своей отставки информацию вице-президенту космического подразделения компании Boeing Джиму Чилтону, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Сообщается, что Ловерро предупредил Чилтона об исключении Boeing из тендера НАСА, так как были и более выгодные предложения. В результате Boeing обновила условия, но НАСА решило, что компания сделала новое предложение слишком поздно.

Ловерро, по словам источников, заявляет, что хотел помочь развитию программы и не допустить замедления тендерного процесса.

Прокуратура изучает контакты Ловерро с еще одним участником тендера.

СМИ в связи с увольнением Ловерро сообщали, что он допустил «ошибку», нарушив правило при присуждении контрактов компаниям, предлагающим построить для НАСА корабль, способный доставить человека на лунную поверхность. НАСА официально причину его отставки так и называло.



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