Le Parisien – угрозы, оскорбления и побои — водители автобусов во Франции привыкли быть жертвами безнаказанного насилия

15.08.2020, 6:40, Новости дня

Оскорбления и агрессия в адрес водителей автобусов в Парижском регионе становятся обычным делом, пишет Le Parisien. Как отмечает издание, ситуация особенно обострилась после введения масочного режима в общественном транспорте. Отныне в пригородах французской столицы не проходит и дня без подобных происшествий, констатирует газета.



Reuters

Оскорбления и агрессия в адрес водителей автобусов или пассажиров общественного транспорта в Парижском регионе становятся обычным делом, а с введением масочного режима в связи с пандемией Covid-19 проблема только набирает обороты, пишет Le Parisien.

Месяц назад, 14 июля в Нантере и Сюрене сгорели два автобуса, а один из водителей надышался слезоточивым газом. Это произошло спустя 10 дней после того, как в Байонне водитель автобуса Филипп Монгийо был до смерти избит пассажиром за просьбу надеть маску.

В минувший четверг из-за аналогичного требования к двум 16-летним пассажирам автобуса в департаменте Сен-Сент-Дени пострадала медсестра — её избили несколько раз. Ввиду тяжести проступка судья по делам несовершеннолетних потребовал поместить подростков в камеру предварительного заключения.

Это «безнаказанное насилие» с тревожной регулярностью повторяется в последние годы в городском общественном транспорте Парижского региона и, похоже, усугубляется кризисом в области здравоохранения, а также введением обязательного масочного режима в транспорте, общественных местах и на некоторых многолюдных улицах, отмечает издание. «Для нас это стало почти обыденным делом», — признается водитель из парижского пригорода.

Как пишет газета со ссылкой на данные ежедневных рапортов о происшествиях, составляемых водителями общественного транспорта Парижского региона, этим летом практически каждый день как минимум один водитель подвергался оскорблениям, угрозам и нападениям — или его автобус закидывали камнями.

Это безнаказанная и широко распространённая агрессия, по-видимому, стала для водителей составной частью работы, отмечает издание. «Это, конечно, ненормально, но, поскольку это повседневность, это, к сожалению, становится привычным», — подтверждает представитель южной части региона Грегори, добавляя, что «когда подаёшь жалобу, никакого хода ей не дают». «В конце концов, мы смиряемся. Бывают дни, когда оскорбления нас не трогают. А бывают другие, когда мы переносим их хуже» — признаётся собеседник газеты.

«У нас нет выбора. Мы вынуждены привыкнуть», — соглашается машинистка с 25-летним стажем Кэрол, у которой также в запасе масса историй о повседневной агрессии. Даже после физических нападений многие водители возвращаются на работу, пишет Le Parisien. Как 45-летний Карим, подвергшийся нападению после того, как попросил пассажира прокомпостировать билет. «Иногда я думаю заняться чем-то другим, но у меня 16 лет стажа, есть прибавка к зарплате… Я немного загнан в угол», — признаётся он.

По словам газеты, профсоюзы не в состоянии найти решение проблемы. «Мы вмешиваемся по 10-20 раз в день из-за оскорблений в автобусах. Это большая проблема. Но мы не можем останавливаться каждый день», — сетует генеральный секретарь профсоюза работников общественного транспорта Марк Брилло.

«Несколько лет назад, действительно, как только на линии совершалось нападение, все водители принимали решение вернуться в автобусное депо», — признает профсоюзный работник Микаэль, отмечая, что «сегодня это уже не так».

По словам руководства Управления общественного транспорта Парижского региона, в компании «очень серьёзно» относятся к случаям нападений в автобусах. «Как только сотрудник становится жертвой насилия, мы призываем его подать жалобу, сопровождаем его в его действиях и оказываем ему психологическую поддержку», — подчёркивает представитель управления, добавляя, однако, что «по примеру всего общества, компания сталкивается с фактами неуважения и насилия».

Тем не менее, существуют некоторые средства, позволяющие защитить водителей, пишет газета. В первую очередь, это антивандальное стекло. Кроме того, сотрудник транспортной службы может воспользоваться скрытой тревожной кнопкой, передающей сигнал на пост службы безопасности Управления общественного транспорта. Помимо этого, в автобусах установлено от 6 до 12 камер, которые фиксируют изображение в момент нажатия тревожной кнопки.

Как передаёт газета, в период с 17 по 30 июля водители службы общественного транспорта Парижского региона сталкивались с агрессией в свой адрес практически каждый день. Список происшествий за этот период включает в себя как удары в живот, так и разбитые стёкла транспорта.