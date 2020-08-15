Мнение: Какая-то измена уже чувствуется

15.08.2020, 6:35, Разное

"Страна.ЮА" опубликовала достаточно интересное интервью с сотрудниками белорусского ОМОНа о подавлении беспорядков 9-12 августа.

Какая-то измена уже чувствуется

"Командование неоднократно доводило до личного состава, что заграничные провокаторы готовят беспорядки. Это Америка, Польша, Прибалтика и Украина. России сильный президент в Беларуси тоже не нужен, они хотят своего человека вместо Лукашенко поставить. Так получилось, что Беларусь для всех соседей как кость в горле стала. Им не нравится Лукашенко, потому что он не пускает в страну ни западных, ни российских олигархов. Да и местным не дает поднять голову. За это его все и не любят и мутят воду".

"На эти протесты приехало много провокаторов из Польши, Литвы и Украины. Когда мы начали паковать эту пацанву, у многих нашли заграничные паспорта. И вот я спрашивал у татуированных мажорчиков, чего приехали? В ответ мычали, что просто погулять и отдохнуть приехали. А у них налокотники и наколенники заранее были нацеплены. Это такие мирные протесты? Отдохнуть в наколенниках и налокотниках пластиковых, бросить в нас бутылку или петарду? Это так туризм сейчас называется?".

"Видел, кто приходил и стоял напротив нас во время горячей фазы беспорядков в понедельник? Это городские мажоры, зажравшиеся от сытой жизни детки богатеньких родителей. Это пацанва, молодежь, потерявшая берега, которые не понимают, чего они вообще хотят. В отличие от них, большинство моих сослуживцев парни из деревень. И они помнят, как их родителям в 90-е пришлось тяжело, пока не пришел Лука и не остановил бардак. Сейчас живем мы не богато, но ни нищенствуем. Но многие этого не ценят".

"Мы люди военные, приказали – выполняем. Те, кто митингуют, не знают, как потом строить государство. Если Лука уйдет, то придут коррупционеры и олигархи, которые пустят страну с молотка".

"Никто не хочет, чтобы нас так же порвали, как в Украине "Беркут". Мы помним его судьбу. У нас есть приказ, мы его выполняем. Все наши понимают, что если эти городские мажорчики и их хозяева придут к власти, нас начнут на столбах вешать. Нас обвиняют в том, что мы избивали людей. Не избивали, а выполняли приказ, командиры заранее довели – действовать жестко. Мы и работали".

"При задержаниях пару раз довелось дубинкой махнуть, но после этого, при конвоировании, задержанных не бил. Некоторые мои сослуживцы перегибали палку, но их можно понять – трудно сдерживать себя, когда в тебя прилетит петарда или бутылка. Автозаков на всех действительно не хватало, поэтому приходилось их запихивать слоями, как шпроты в банку. Но это просто пр@еб командиров, которые не предусмотрели, что так много принимать будем. То, что задержанные потом сознание теряли, тоже про@б начальства – мест в изоляторах не хватало и приходилось часами сидеть и ждать команды, куда ехать с задержанными".

"Читал в интернете, что какие-то ВВшники сжигают форму и увольняются. Ни у кого из моих сослуживцев таких мыслей нет, чтобы показательно уволиться, мы не клоуны. Но какая-то измена уже чувствуется. Нас остановили, больше никого не задерживаем. А начальство теперь обещает "разобраться", кто бил людей. Такое предчувствие, что сверху просто нас сливают – начальство будет в белых мундирах, а нас сделают в глазах всех "фашистами". Уже с сослуживцами говорили о таком повороте – вот скоро выйдет Лука, поклонится, извинится перед всеми. А на нас всех собак навешают. Многие ребята в это не верят. Думают, что президент не сольет нас. Ну посмотрим".

https://strana.ua/news/284299-strana-poobshchalas-s-razhonjavshimi-protesty-v-belarusi-vvshnikami.html – цинк

Разумеется, если измена произойдет, то их как и "Беркут" на Украине сделают крайними. Тут как бы опыт Украины достаточно нагляден.

PS. Забавный фейк.

На фото политический админ "Севастополь.Инфо" Костя Заруднев сжигает украинский паспорт, когда это еще не было мейнстримом.

Вот Костя и до Белоруссии добрался. -)