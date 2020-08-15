Rai Al Youm: грязная медийная кампания против российской вакцины от коронавируса

15.08.2020, 6:30, Разное

14.08.20 Автор Rai Al Youm

По мнению автора, критика и сомнения в эффективности российской вакцины — всего лишь попытка Запада оправдать свое поражение в этой гонке. Однако кампания по дискредитации российского достижения действительно впечатляет. Почему нападки на «Спутник V» безосновательны — в статье.

Американские власти, более двух лет не прекращающие свои нападки на Москву и президента Путина, увидели в российском успехе в деле разработки вакцины от коронавируса новую возможность для неоправданной критики, хотя добиться подобного результата — найти вакцину и положить конец нынешней мировой катастрофе — сейчас пытаются все специализированные исследовательские центры.

Как только Путин объявил, что одна из разработанных российских вакцин получила одобрение регулирующего органа и необходимые разрешения, которые позволят перейти к третьей и последней фазе клинических испытаний, после чего можно будет официально разрешить ее применение и выход на рынок, западные СМИ запустили грязную информационную кампанию против российского препарата. Ее цель — поставить под сомнение безопасность и эффективность этой вакцины, посеять страх в широких общественных кругах всех стран и не допустить закупки препарата за пределами России.

Ниже мы привели ряд подтверждающих это заявлений и заголовков в западных СМИ.

Когда российский лидер сообщил о создании первой в мире вакцины от коронавируса, Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, руководящий кампанией по борьбе с коронавирусом в этой стране, и советник президента Трампа, выразил большие сомнения касательно того, что РФ разработала безопасную и эффективную вакцину. (Business Insider)

РФ утверждает, что одержала победу в гонке за вакцину. А вы решитесь ввести себе вакцину Владимира Путина? (CNN)

Мы не знаем, безопасна и эффективна ли российская вакцина. (The Guardian)

Министр здравоохранения Германии скептически относится к российской вакцине от коронавируса (Новостное агентство Reuters, 12 августа)

Разумеется, нам понятны причины такой реакции. Она, прежде всего, связана с конкуренцией между международными компаниями за прибыль, которую они смогут получить в случае успешной разработки вакцины, одобренной местными и международными организациями здравоохранения. Как отмечалось в ряде отчетов, в случае успешных клинических испытаний западные компании смогут продавать свои вакцины по меньшей мере за 40 долларов за дозу. Все мы помним, как Трамп пытался выкупить немецкую компанию и переманить в США ученых из Германии, когда ходили слухи, что они нашли вакцину.

Во-вторых, цель кампании — это нанести удар по российской репутации в данной области и ее разработкам, поскольку, по свидетельству многих западных экспертов, при Путине РФ совершила качественный скачок во всех научных и технологических отраслях.

Распространение ложной информации о российской вакцине нацелено на создание впечатления, что Москва вышла за рамки действующих международных протоколов по утверждению какой-либо вакцины и поэтому ее безопасность для применения в медицинских целях не очевидна. Во-первых, вакцина еще не одобрена для широкого применения, и полученное сейчас разрешение предусматривает применение препарата на выборке из 2 тысяч человек, распределенных между Россией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Бразилией и Мексикой. Другими словами, страна перешла к третей и последней стадии клинических испытаний после того, как российские органы здравоохранения ввели вакцину 79 добровольцам. Среди них была и дочь президента Путина. Препарат доказал свою эффективность.

В Минздраве РФ надеются, что вакцина успешно пройдет заключительный этап испытаний. Если это действительно произойдет, страна начнет производство миллионов доз вакцины для своих граждан и предоставит ее им бесплатно, а затем вакцину начнут экспортировать в другие страны. Некоторые уже подали соответствующие заявки. Согласно полученной информации, РФ бесплатно передаст эту вакцину палестинскому народу, страдающему в условиях сионистской оккупации.

Очевидно, грязная кампания против российской вакцины во всех СМИ наблюдается в непростое время, когда Запад и Соединенные Штаты Америки, в частности, чувствуют, что весь мир меняется. Однако происходящие сейчас изменения вовсе не в их пользу, ведь на сцену вышли новые глобальные державы, лидирующие во многих областях науки и, в целом, догнавшие, если уже не обогнавшие Запад. Они способны положить конец американской вакханалии, высокомерию, авторитаризму и авантюризму на международной арене, сопровождающимся непрерывным разрушением глобальной однополярной системы, которую в одиночку возглавили Соединенные Штаты после распада Советского Союза в начале 90-х годов прошлого века.