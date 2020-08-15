Мнение: О страхе перед Путиным

15.08.2020, 6:20, Разное

У нынешних событий в Минске, где народ восстал против затянувшейся диктатуры Александра Лукашенко, есть одна особенность, доселе не замечавшаяся в предыдущих сериях бархатных революций. Но она как-то сама собой объединила российских имперцев с российскими либералами, запутинцев и антипутинцев, западников и почвенников.

Вот все, буквально все… твердят одно и то же примерно. Мол, сегодняшний Минск – это никакой не шестилетней давности украинский Майдан. Список причин, по которым это не так, приводят. Дескать, и разделения Беларуси на Запад и Восток нет. И в протестах раздаватели печенек никак не участвуют. И вообще там нет ничего антироссийского и антирусского. Просто – караул устал. Стихийно. Сам собой. Просто – в одночасье Александр #Лукашенко надоел буквально всем.

А так, белорусы – они с Россией. Просто без батьки.

Наверное тот, у кого не отшибло историческую память, проведёт параллели между событиями в Киеве и в Минске без особого труда. И даже перечислит схожие ошибки, благодаря которым Александр Лукашенко буквально следует по стопам и по граблям Виктора Януковича. Хотя #Россия, к счастью, и не вложила прямо сейчас миллиарды долларов пенсионных накоплений в #Беларусь.

Но дело не в сходстве-отличии, а в том, почему различия так форсят все, и справа, и слева, и в России, и в Беларуси.

Наверное, тут лишь одно объяснение верно. Они боятся.

Боятся того, что российский президент Владимир #Путин опять не выдержит провокации, вмешается, пошлёт вежливых людей и тогда…

Тогда злокозненный Запад, который только и ждёт, чтобы Россия снова подставилась, добьёт её экономику драконовскими и адскими санкциями. После чего в Москве тоже начнётся…

Боятся, в общем, все непредсказуемости и внезапности Владимира Путина.

И правильно делают?