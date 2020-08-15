 

Сенатор США призвал остерегаться российских «зеленых человечков» в Белоруссии

15.08.2020, 6:16, Новости дня

Следует остерегаться российских «маленьких зеленых человечков» в Белоруссии, сообщил сенатор США Линдси Грэм.

Обращаясь к главе американского государства Дональду Трампу и миру в целом, законодатель заявил: «Остерегайтесь «маленьких зеленых человечков», едущих из РФ в Белоруссию, чтобы остановить протесты против фальшивых выборов». Сенатор заявил, что белорусский народ «заслуживает лучшего», передает РИА «Новости».

Напомним, Грэм заявил, что США и ЕС должны использовать санкции для привлечения президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности «за насилие над протестующими и фальсификацию на выборах».



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