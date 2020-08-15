БелАЗом по режиму
15.08.2020, 6:00, Разное
Заводы, стройки и транспорт бастуют против Лукашенко.
13 августа в Беларуси прошла забастовка общенационального масштаба, о которой с самого начала протестов говорили оппозиционные ресурсы. Бастуют все — филармония, нацтеатр, заводы «БелАЗ», «Терразит», «Белкард», «Химволокно», «Гродно Азот», МТЗ, а также строители и транспорт. Рабочим в некоторых регионах удалось добиться прямого разговора с местными властями, а мэр Гродно даже пообещал бастующим вывести силовиков из города. Мы собрали кадры почти из всех точек рабочего бунта.
Источник: Новая газета
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