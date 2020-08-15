 

В ВСУ за сутки зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19

15.08.2020, 5:50, Новости дня

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сути зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19. Об этом 14 августа в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

В учреждениях здравоохранения находится шесть человек. В Национальном военно-медицинском клиническом центре – двое военнослужащих, в военно-медицинском клиническом центре Западного региона – один военный, в военно-медицинском клиническом центре Северного региона – двое военнослужащих, в Черновицком военном госпитале – один военный. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимую медпомощь.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 41 человек. Во Львовской области – 13 военнослужащих и три работника ВСУ, в Киевской области – 11 военных и четыре сотрудника ВСУ, в Черниговской области – двое военнослужащих и один работник ВСУ, в Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях – по одному военнослужащему, в Одесской и Житомирской областях – по двое военных.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 743 военнослужащих, шесть человек умерли.

✍Епідемічна обстановка в Збройних Силах України.Станом на 10.00 14 серпня в Збройних Силах України на гостру…

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Reede, 14. august 2020

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили еще у 1732 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 87 872. Умерло 2011 человек, выздоровело 46 797.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Специалисты выяснили, что может помочь в лечении диабета

08.07 / В Палате представителей США предложили увеличить военную помощь Украине в 2021 году

05.07 / Четыре человека погибли при обрушении перекрытий строящегося ТЦ в Кировской области

11.07 / Захарова сыронизировала над заявлением Трампа о «супер-пупер-ракете»

11.08 / Немецкий политолог оценил возможность Майдана в Белоруссии

07.08 / Лукашенко поделился единственным воспоминанием об отце

28.06 / Аналитик спрогнозировал отказ Apple от зарядных устройств

03.07 / В РФ подтвердили 6,7 тыс. новых случаев коронавируса

06.08 / “Одноклассники” запустили платформу для ведения бизнеса в соцсети

05.08 / Мать брошенного в коляске ребенка в Москве пожалела о своем поступке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска