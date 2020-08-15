Сигал принял зачеты по комплексу ГТО в Костромской области

15.08.2020, 5:30, Новости дня

В Костромской области зачеты по комплексу ГТО принял актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал, сообщила партия «За правду».

Сигал входит в политсовет партии, передает ТАСС.

Актер стал гостем областной летней олимпиады в городе Шарья. Зачеты сдавали на стадионе педагогического коллежа в поселке Ветлужском, Сигал был одним из судей. Сдавшие зачеты получили из рук актера значки ГТО.

Он заявил, что «спорт не только улучшает здоровье, но и учит быть более ответственным, сильным человеком», который «может быть ответственным гражданином и ответственным семьянином», заботится «не только о себе, но и о семье, и об обществе». Поэтому «важно пропагандировать спорт в школах», сообщил Сигал.

Сигал получил в 2016 году гражданство России. Большую часть времени он живет и работает в России.

В октябре Захар Прилепин заявил о создании движения «За правду», позже он рассказал о нем в газете ВЗГЛЯД. В политсовет вошли американский актер с российским паспортом Стивен Сигал и певица Юлия Чичерина.