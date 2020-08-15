Мнение: Батька отпустил ЧВКшников

15.08.2020, 5:27, Разное

32 из 33 задержанных территории Белоруссии ЧВКшников отпустили и они уже в России.

В соответствии с ходатайством Генерального прокурора Российской Федерации Краснова И.В. от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли Государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь.

Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран. Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан.

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1886440/ – цинк

Как и говорилось ранее, их отпустят вскоре после выборов. Батька не самоубийца, чтобы выдавать их Украине.

В целом, история про зловещую ЧВК в Минске завершилась большим пшиком.

Никаких доказательств их зловещих планов так и не было представлено.