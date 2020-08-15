Украина возобновляет авиасообщение с Казахстаном

15.08.2020, 4:42, Новости дня

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина возобновляет авиасообщение с Казахстаном. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба ведомства.

“Республика Казахстан готова восстановить международное авиасообщение с Украиной уже с 17 августа. Безопасность и соблюдение всех необходимых эпидемиологических требований остаются для нас приоритетом в осуществлении авиа- и других видов перевозок. И мы тоже подтверждаем свою готовность и желание возобновить полеты между нашими странами”, – подчеркнул Криклий.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана также сообщило, что для обеспечения безопасности пассажиров, прибывающих из Казахстана в Украину, обязательным является соблюдение температурного режима и анкетирования о том, где будет проживать прибывающий, его контакты и другие данные.

В настоящее время въезд на территорию Казахстана запрещен для граждан Украины, за исключением лиц, имеющих статус резидента, или членов семьи граждан Казахстана.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.