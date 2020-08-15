“Визитка Бандеры”. “Беларусь 1” показал кадры с показаниями активиста Воскресенского и обыски

15.08.2020, 4:42, Новости дня

Государственный канал “Беларусь 1” подготовил телесюжет о показаниях оппозиционного активиста Юрия Воскресенского. В сюжете также показали фрагменты обысков и вещи, в том числе кошелек с символикой Службы безопасности Украины (СБУ), в котором была вложена карточка с изображением Степана Бандеры.

На видео Юрия Воскресенского называют организатором протестных акций в одном из микрорайонов Минска Уручье и “координатором штаба оппозиционера Виктора Бабарико по Первомайскому району”.

“Этот человек осознал, что его обманули. Было бы отлично, чтобы это поняли и другие наши граждане, которых водят в заблуждение”, – сказала ведущая телеканала.

ВИДЕОВидео: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Во время самого сюжета Юрий Воскресенский рассказал о контактах с московским политологом Дмитрием Болкунцем и Андреем Суздальцевым. По словам Воскресенского, они предложили ему собирать информацию об общественно-политической ситуации в Беларуси из Telegram-каналов.

В этот момент на видео демонстрируются кадры помещения, в котором лежат противогазы, спецодежда, рюкзаки и гранаты. В частности, в кадры камеры попали противогазы и строительные каски, справочник о стрелковом оружии и книга “Восстань и убей первым”. Журналисты телеканала не объяснили, что это за помещение и у кого были изъяты показываемые предметы.

Далее Воскресенский рассказывает о “намерении дестабилизировать ситуацию в Беларуси”. В этот момент на экране показывается кошелек с символикой СБУ и карточкой с изображением Степана Бандеры на фоне красно-черного флага. Связь этих предметов с показаниями Воскресенского авторы видео не уточняют.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. Центризбирком страны 14 августа объявил окончательные результаты выборов. Победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей (4 661 075 человек). На втором месте оппозиционер Светлана Тихановская – 10,1% (588 622 человека). Остальные кандидаты в президенты, по данным ЦИК, набрали менее 2%.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

В ходе протестов 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский. Также сообщалось о гибели 25-летнего Александра Вихора, которого 9 августа задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Рабочие крупнейших белорусских заводов вышли на забастовки с требованием провести честные выборы.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

13 августа стало известно, что страны ЕС к концу месяца тоже готовятся ввести санкции против Беларуси в связи с силовыми методами властей страны по разгону протестующих.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 августа призвала ввести дополнительные санкции против властей Беларуси, которые нарушили демократические ценности и права человека.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Лукашенко больше не является законным президентом Беларуси, потому что демократических выборов в стране не было.