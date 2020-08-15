 

Мнение: Славяне лежачих не бьют

15.08.2020, 4:15, Разное

На заседании СБ Белоруссии Лукашенко прокомментировал происходящие в стране протесты.
В них он обвинил Польшу, Голландию, Украину, а также "Открытую Россию" Ходорковского и Навального, а сами протесты – инспирированными из-за границы.
Ситуацию в Минске Лукашенко не считает катастрофой или чрезмерно напряженной, но проблемной, несмотря на очевидное увеличение числа бастующих за последние 3 дня и сегодняшние протесты в Минске.
Также Лукашенко заявил, что лежачих бить нельзя, потому что мы славяне, поэтому МВД дано указание лежачих не бить.

Каких-либо заявлений на тему введения Военного Положения не делалось. Наоборот, среди заявлений можно отметить призывы успокоиться и не мешать силовикам.Эксцессы списывают на перестаравшихся ОМОНовцев, хотя если верить интервью в "Стране" https://colonelcassad.livejournal.com/6096565.html, они так понимали приказ действовать жестко.
В целом, заметны попытки Лукашенко несколько перестроить свою информацоинную линию (запоздалые, но тем не менее), потому что в предшествующие дни он очевидно информационно проигрывал, причем в интернете с разгромным счетом. Принесет ли это ему дивиденды, увидим во время протестов в ближайшие дни, где на него будет оказано максимально давление с целью вынудить его согласие на повторные выборы осенью этого года. Я бы поставил на то, что Лукашенко не сумев подавить протесты в зародыше, перейдет к гибридной тактике, с дозированным использованием силы и мелким уступкам, для выигрыша времени и стабилизации ситуации. Разумеется, если в его окружении произойдет реальный раскол, события могут резко ускориться. Получится ли у него, будем наблюдать.

Между тем, министр иностранных дел Германии Маас уже заявил, что санкции против Лукашенко и руководства Белоруссии неизбежны и будут введены в ближайшее время.
Санкции, помимо Лукашенко, скорее всего затронут членов его семьи, руководителей МВД, КГБ и внутренних войск, возможно руководство Минобороны, главу ЦИК, а также некоторых министров.
ЕС официально отказался признавать выборы в Белоруссии и обвинил власти страны в их фальсификации, а также насилии против протестующих.

PS. Глава ЦИК Белоруссии Ермошина заявила, что пересмотра итогов выборов не будет – альтернатива "Потерь страну".
Кроме того, Ермошина заявила, что Тихановская свое обращение не участвовать в массовых беспорядках и сидеть дома, записывала в ее кабинете, но без нее.
При записи с Тихановской находились "два высокопоставленных силовика" и адвокат Тихановской.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Мария Ивакова рассказала, как боролась с депрессией и паническими атаками

01.07 / Пятерка самых дешевых автомобилей в России на первое июля 2020 года

21.07 / В Кемерово строителя раздавила металлическая балка

29.06 / Пилот из США рассказал о причинах неэффективности истребителей F-35 против РФ

13.08 / «Это домашние игры»: Наташу Королеву кусает собственный сын

03.07 / НАО отказался принять поправки к Конституции из-за объединения с Архангельской областью

07.08 / Обратная сторона «голливудской улыбки»: безопасно ли отбеливание зубов?

29.07 / Загадочный огненный шар плясал в небе над Бакингемширом

14.07 / Мнение: Проверка на верность: бизнес экскортниц – «отлично прошло, подаю на развод»

01.08 / Что вы знаете о сне?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска