Расследование дела “Роттердам плюс” остановили для получения ответов на запросы 2018 и 2019 годов – адвокат

15.08.2020, 3:35, Новости дня

Специализированная антикоррупционная прокуратура остановила расследование дела “Роттердам плюс” для получения ответов на запросы в иностранные юрисдикции, которые датированы, в частности, 2018-м и 2019 годом. Об этом в эфире канала “Прямий” 13 августа сказала адвокат защиты Ирина Одинец.

“В постановлении, в частности, указано, что это дело остановлено в связи с направлением в другие юрисдикции запросов о международно-правовой помощи и в связи с тем, что САП ожидает выполнения этих запросов. Это выглядит не очень профессионально, поскольку запросы, указанные в этом постановлении, датированы 2018-м и 2019 годом, а самый свежий датирован еще апрелем 2020 года”, – сказала адвокат.

Также Одинец заявила, что САП не предоставила адвокатам постановление неотложно, чем нарушила требования законодательства.

Формула “Роттердам плюс” действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе заявлял, что в деле “Роттердам плюс” нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что 3 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура остановила расследование из-за отсутствия в деле доказательств, а именно – экспертизы о нанесении ущерба.

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 года. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Еще один адвокат стороны защиты по делу “Роттердам плюс” – Наталья Дрыгваль – 10 августа заявила, что НАБУ и САП, приостановив расследование, “взяли время”, чтобы получить экспертизу, которая доказывала бы тезисы стороны обвинения. Адвокат настаивает на том, это экспертиза незаконна. НАБУ и САП могут оказывать давление на экспертов, чтобы те подтвердили убыточность формулы “Роттердам плюс”, предположила она.

12 августа НАБУ подтвердило, что расследование приостановлено “на период получения материалов выполнения международных запросов”. Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период действия формулы продолжается, признали в антикоррупционном бюро.

В деле фигурирует шесть человек, в том числе бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, им сообщили о подозрении в 2019 году.