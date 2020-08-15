Обнаружен новый тип клеток вкусовых рецепторов

15.08.2020, 3:30, Новости дня

Во время нового исследования учеными были открыты универсальные клетки, которые могут одновременно определять сладкий, кислый, соленый и горький вкус.

Исследования на грызунах выявили ранее неизвестное подмножество клеток типа III. Обнаруженные клетки оказались чувствительны ко всем ароматизаторам. В них содержится два разных сигнальных пути, позволяющих реагировать одним способом на кислое, а другим – на соленое, горькое и сладкое.

Результаты исследования ученых являются первым доказательством наличия широкого вкусового рецептора, которое подтверждает несколько теорий. Новое открытие дает понимание того, как информация о вкусе отправляется в мозг для обработки.