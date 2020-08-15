 

Устойчивость к антибиотикам провоцирует загрязнение окружающей среды

15.08.2020, 3:30, Новости дня

Во время новых исследований обнаружилось, что устойчивость к антибиотикам, которая является серьезной проблемой для здоровья, вызвана негативными экологическими изменениями.

С помощью геномного анализа учеными была обнаружена сильная корреляция между загрязнением окружающей среды тяжелыми металлами и устойчивостью к антибиотикам. Более высокий уровень специфических бактерий, которые сопровождались генами устойчивости к антибиотикам, имели почвы с тяжелыми металлами.

Ученые говорят о бактериях Acidobacteriaoceae, Bradyrhizobium и Streptomyces. У них были обнаружены гены устойчивости к антибиотикам, которые используются для лечения инфекций у людей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Президент Абхазии поблагодарил Москву за открытие границ

30.07 / Китай предупредил о последствиях отказа сотрудничать с Huawei в сфере 5G

11.07 / Трехкратного чемпиона мира Майгурова избрали президентом Союза биатлонистов России

24.07 / Голикова анонсировала расширение списка стран для возобновления авиасообщения

02.07 / Нардепы от “Слуги народа” Холодов, Устенко и Качура пришли к Петрашко с требованием решить проблему с неуплатой налогов табачными монополистами

02.07 / В ГБР заявили, что возвращают приборы, изъятые у Воздушных сил ВСУ

08.07 / Reuters: Франция считает, что Турция действует вопреки интересам НАТО

07.07 / Обыски в домах крымских татар. Украинская полиция начала уголовное производство, представительство президента осудило действия российских силовиков

30.07 / Блогеров задержали за вымогательство 1,5 млн рублей у полицейского

07.08 / В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска