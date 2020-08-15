Устойчивость к антибиотикам провоцирует загрязнение окружающей среды

15.08.2020, 3:30, Новости дня

Во время новых исследований обнаружилось, что устойчивость к антибиотикам, которая является серьезной проблемой для здоровья, вызвана негативными экологическими изменениями.

С помощью геномного анализа учеными была обнаружена сильная корреляция между загрязнением окружающей среды тяжелыми металлами и устойчивостью к антибиотикам. Более высокий уровень специфических бактерий, которые сопровождались генами устойчивости к антибиотикам, имели почвы с тяжелыми металлами.

Ученые говорят о бактериях Acidobacteriaoceae, Bradyrhizobium и Streptomyces. У них были обнаружены гены устойчивости к антибиотикам, которые используются для лечения инфекций у людей.