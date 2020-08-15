Мнение: Наступление на свободу слова в Идлибе

15.08.2020, 3:12, Разное

Продолжается наступление на свободу слова в Идлибе.

Боевики "Хайят Тахрир аш Шам" арестовали известного идлибского журналиста Билала Абдул Карима, который уже несколько лет честно и принципиально доносил идеи "Аль-Каиды" до бородатых зрителей в рамках цикла телепередач "Асад должен уйти".

Союз журналистов ИГИЛ уже выступил с осуждением, призвав уважать свободу слова и мнений в джихадистской журналистике, пригрозив отрезать головы тем, кто с ними не согласен.

Сирийская Аль-Каида заявила, что "Хайят Тахрир аш Шам" нарушает права боевиков на транспарентный доступ к информации и базовые права воинов джихада, напомнив, что притеснителей журналистов в раю лишают доступа к гуриям.

В Дамаске указали, что этот позорный случай свидетельствует о том, что лишь на территории сирийского правительства существует настоящая свобода слова.