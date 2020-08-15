 

Мнение: Наступление на свободу слова в Идлибе

15.08.2020, 3:12, Разное

Продолжается наступление на свободу слова в Идлибе.
Боевики "Хайят Тахрир аш Шам" арестовали известного идлибского журналиста Билала Абдул Карима, который уже несколько лет честно и принципиально доносил идеи "Аль-Каиды" до бородатых зрителей в рамках цикла телепередач "Асад должен уйти".
Союз журналистов ИГИЛ уже выступил с осуждением, призвав уважать свободу слова и мнений в джихадистской журналистике, пригрозив отрезать головы тем, кто с ними не согласен.
Сирийская Аль-Каида заявила, что "Хайят Тахрир аш Шам" нарушает права боевиков на транспарентный доступ к информации и базовые права воинов джихада, напомнив, что притеснителей журналистов в раю лишают доступа к гуриям.
В Дамаске указали, что этот позорный случай свидетельствует о том, что лишь на территории сирийского правительства существует настоящая свобода слова.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Эксперт: России и дальше придется спонсировать режим Лукашенко

10.07 / Мнение: Зачистка Сибири и ДВ. Где тонко – там и рвется

28.07 / Эван Бласс опубликовал рендер новой модели Motorola Razr 5G

07.08 / Мнение: Почему мы до сих пор не на Марсе, трансгендеры против смены пола и детство Илона Маска

20.07 / «После приговора возмущаться будет поздно»

30.06 / Омским избирателям на участках выдавали меченые лотерейные билеты с дешевыми призами

11.03 / Мнение: История о черных очках

28.06 / Личное: Звериные роды

10.08 / Сделать «Черную сотню» белой

02.08 / Дочь Сергея Бодрова вышла замуж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска