 

Мишустин указал «глубинную причину» нежелания молодежи ехать на Камчатку

15.08.2020, 3:08, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин отметил сокращение притока на Камчатку молодежи.

В ходе общения с представителями общественности края он с сожалением указал, что «в 70-х годах здесь проживали более 400 тыс. людей и молодежи было примерно 30%», а сейчас «около 60 тыс. молодежи, ну это от примерно 15 до 30 лет», передает РИА «Новости».

По его словам, «глубинная причина» того, что на Камчатку, «скажем так, не так много людей приезжает, конечно, не только в льготах, в деньгах, а именно в качестве жизни». Он подчеркнул важность того, чтобы «вопросы, связанные с привлекательностью жизни здесь, они были во главе угла для всех, в том числе и для чиновников, для бизнесменов».

Кроме того, Мишустин сообщил, что даст поручение проработать вопрос поддержки малой авиации на Камчатке. Он также обещал рассмотреть вопрос о возможности субсидирования отрасли.

Мишустин заявил, что льготы по страховым взносам для резидентов ТОР могут быть продлены после 2025 года, когда выйдет срок этой меры, но раньше этого времени вопрос обсуждать не стоит.

Глава правительства поддержал идею строительства научно-образовательного кампуса на Камчатке, посвященного новым технологиям «зеленой» энергетики.



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