Мнение: За что бьют очкастых интелей

15.08.2020, 3:03, Разное



Экс-министр МВД Киргизии – до и после. Когда у силовика не получилось…

«Гляжусь в тебя, как в зеркало…» Мы смотрим сейчас на события в Белоруссии с особенным личным интересом – ведь очевидно, что и Россия стоит на пороге примерно того же самого: у нас тоже престарелый диктатор-пересидент, та же привычка нагло рисовать результаты на выборах, тот же явный застой в экономике и нескрываемое намерение “элиты” сидеть вечно и давить протест сапогами. Так что посмотреть репортажи из Минска – это как заглянуть в собственное будущее.

После недели разгона протестов все отмечают весьма неприятную деталь – звериную жестокость «подавителей». Так-то ведь для всех на постсоветском пространстве Беларусь всегда ассоциировалось с чем-то очень тихим и спокойным, с этакой «синеокой девушкой Олесей». А тут вдруг вместо Олеси – какой-то натурализм из снафф-порно: измордованные мирные граждане, похищения журналистов, массовые облавы. Есть уже и убитые, причем, по некоторым источникам, счет жертв может идти на десятки.

Подробности дикие: всю первую половину недели белорусская полиция арестовывала людей тысячами, всех арестованных избивали до ареста, потом охаживали, пока везли в автозаках, при выгрузке пропускали арестованных буквально «сквозь строй» омоновцев с дубинками… и продолжали избивать уже в камерах. А как перевозили! Слушал по радио рассказ очевидца, точнее, жертвы: первых арестованных в автозаке заставляли ложиться на пол, следующих клали вторым слоем сверху, потом клали и третий живой слой… Все объяснялось тем, что автозаков не хватало, уж слишком велик был «улов». Те, кто лежал сверху, получал постоянные удары по спине и по почкам, а до тех, кто лежал внизу, дубинкам было не добраться – но «зато» они буквально задыхались под тяжестью наваленных на них тел.

Тех, кого довозили до тюрем, рассовывали по камерам буквально как сельдей в бочку – набивали их так, что люди спали по очереди; одна рассказала, что их было в 6-местной камере 39 женщин – три дня их ничем не кормили, вода была «из-под крана», и – еще одна показательная деталь – «не выдавали туалетной бумаги». С мужчинами обходились еще хуже, условия содержания были еще более скотские. Правда, вроде бы по лицу старались особенно не бить, «только за волосы таскали»; зато специально, до превращения в один сплошной синяк, обрабатывали дубинками и сапогами спины и «пятые точки», а также не отказывали себе в удовольствии вдарить по гениталиям.

И вот через ЭТО в не такой уж большой Белоруссии (в ней во всей народу меньше, чем в одной Москве) прошло не менее 10 тысяч белорусских граждан, включая женщин и детей. Вопрос – что это было? А мы-то считали вотчину Лукашенко «почти Европой»…Чем это можно объяснить – и ждать ли нам того же от родных властей в аналогичной ситуации?

Версий на самом деле может быть две. Первая – «экономическая»

1. Жестокость как следствие экономики процесса

Да, довольно часто самые дикие жестокости можно объяснить банальной нехваткой ресурсов. Как ту же перевозку арестованных «протестантов» в нечеловеческих условиях, избитыми и лежа друг на друге: в три слоя – потому что автозаков мало, а избитыми – потому что по доброй воле кто ж на такое согласится? И далее с тюрьмами и изоляторами – еще проще: понятно, что для ТЫСЯЧ арестованных мест заключения банально не хватит. Тут знакомая уже широким массам история – все как с ковидом и больницами. Практика показала не только нам, но и всему миру, что у системы современного жизнеобеспечения масс в городах очень небольшой запас прочности: чуть какой, как говорят статистики, «выброс» – эпидемия там, или народные волнения – тут же выясняется, что ЛЮДЕЙ ДЕВАТЬ НЕКУДА. В тюрьмах нет камер, в больницах – палат. Ни на какие серьезные превышения система не рассчитана, более того – зачастую она даже в спокойной ситуации работает почти на пределе (как и до всякого ковида у нас больные в городских больницах постоянно лежали в коридорах).

Та же ситуация и с тюрьмами. Лукашенковские опричники похватали в первый день чуть ли не пять тысяч человек с улиц – куда их девать? Нам эта ситуация более чем знакома хотя бы по прошлогодним московским волнениям на фоне выборов в Мосгордуму. Я сам участвовал в митингах и сам описывал происходящее в своем ЖЖ: помнится, в Москве в июле после несанкционированного митинга Росгвардия, согнанная в Москву со всех регионов, арестовала за один вечер более тысячи москвичей – и даже с таким количеством у московских «силовиков» возникли почти непреодолимые сложности: их не знали куда везти, все СИЗО были переполнены! В итоге некоторых, захваченных в центре Москвы, везли «на арест» аж… в Мособласть, за 50 и более километров.

Минск много меньше Москвы, а взяли там больше; в итоге, писали, некоторых арестованных лукашенкин ОМОН вывозил и запирал… в гаражах.

Отсюда же, выражаясь международным правовым языком, «пытка голодом» и «неподобающим обращением», в частности, лишением сна и той же туалетной бумаги. Понятно, что у администрации тюрем и изоляторов не было и не могло быть никаких средств на то, чтобы кормить и содержать дополнительные сотни и тысячи «постояльцев». Тут уже напрашивается аналогия с другим историческим событием – советскими пленными 1941 года. Как известно, по итогам провальных первых 5 месяцев ВОВ в плен к немцам попало 3-3,5 млн. военнопленных… совершенно невообразимое количество. Естественно, у гитлеровской Германии, даже если бы она имела такое желание, банально не было ресурсов, чтобы содержать 3,5 млн. мужчин, согнанных в наспех сооруженные концлагеря в чистом поле. У Германии ее вермахт был примерно такой численности. Гитлеровцы, как мы знаем, не стали особенно ломать голову над неразрешимой задачей – они повели себя примерно так же, как белорусские тюремщики в первые 3 дня: предоставили пленных их судьбе. Известно, что порядка 90% советских пленных просто умерло в первый год от голода и болезней. Лукашенко, правда, до такого вроде бы не дошел – примерно с четверга он начал своих «пленных» понемногу выпускать.

Насущный вопрос: а как сделать, чтобы подобное не повторилось у нас? Ведь не хочется, чтобы ты сам, или твой сын, или твоя жена, или твоя дочь оказались в числе 40 человек, запертых в камере на шестерых, без еды и даже без возможности лечь.

Конечно, хочется, чтобы такое было невозможно; например, чтобы начальник СИЗО принимал в свои камеры ровно столько задержанных, сколько там должно быть по норме, а «лишних»… ну а лишних чтобы отпускал. Однако добиться такой «гуманизации» непросто, даже если выпустить, к примеру, соответствующую инструкцию. Тут ведь важно, чтобы «гуманного» тюремщика хоть что-то бы защищало – например, суд. Он выпустит «лишних» людей из камер, к нему явится разъяренный Лукашенко (или Путин) – а он ему оп! Вот инструкция, я был вынужден! И в суд за защитой. Но суд – что в Белоруссии, что у нас – это тот же Лукашенко (тот же Путин), поэтому защиты ждать глупо и неоткуда. Получается, для гуманизации надо не инструкции писать – надо всю систему власти менять, иначе вся гуманизация так и будет только на бумаге.

Так что многие издевательства можно объяснить нехваткой ресурса, неготовностью системы… Много, но не все. Били-то зачем? И тут идет уже другая версия, более близкая к реальности.

2. Запрограммированная жестокость – логика «силовиков»

Нет смысла списывать все на какие-то «объективные обстоятельства» или на «эксцессы исполнителя», типа «просто деревенские парни-омоновцы оказались почему-то садисты». Скорее всего, всё просто было именно так и задумано с самого начала. Я достаточно в своей жизни общался с «силовиками», чтобы представлять себе их простую, как грабли, логику. Например, в 2005 году в Бишкеке, накануне «тюльпановой революции» – аж с тремя, из киргизского МВД, ГРУ и армии. Все они горели истовым желанием «не допустить оранжевой революции», а рецепт им казался простым и ужасно действенным: «мочить!»

Потом уже неоднократно сталкивался с такими же деятелями и в родных пенатах. Мысль «силовика» всегда примерно одна и та же: он уверен (и Лукашенко в своих выступлениях последних дней не устает это повторять), что всеми «протестами» всегда занимаются какие-то отщепенцы, бездельники и маргиналы (на их сленге – «очкастые интели»), которые «с жиру бесятся», а главная, да и по сути единственная причина такого их поведения – то, что их МАЛО БИЛИ. Именно такая нехитрая мысль, если прислушаться, проходит красной нитью сквозь все рассуждения такого рода публики.

Отсюда и вывод – надо побить. И самих интелей, и их «обнаглевших баб». Причем «побить» понимается в широком смысле, то есть «научить жизни» и «преподать урок». Соответственно голод, холод (в некоторых минских камерах, рассказывали отпущенные женщины, ночью было жутко холодно), невозможность сна, грязь – всё это, по мысли жандармских «воспитателей», попросту «входит в пакет». Кто-то удивится, но люди с «силовым» взглядом на мир не просто издеваются – они (многие из них) действительно видят в массовых избиениях СПОСОБ, как им кажется, Решения Проблемы. Проблемы протестов как таковых. Посидит человек избитый, голодный, неподмытый три дня на бетонном полу – и уже о каких-то протестах, баррикадах или о «подлинных цифрах Батьки» и думать забудет. Потому что НЕ ЕГО УМА ДЕЛО. Как говорит «батька»: «Есть у тебя работа – иди работай!»

Всё именно так и было задумано. Лука «преподал урок». И сейчас за исходом «урока» жадно, во все глаза следят из Кремля, следят все российские «силовики»: ну как? Получится? Если «получится», если побитые уползут со стоном по квартирам – не только в Минске, но и в Кремле откупорят шампанское, даже при том, что самого «батьку» там многие ненавидят. Но тут дело будет в солидарности более высокого порядка – в солидарности МОРДОВОРОТОВ. Они будут радостно чокаться, до ушей ухмыляться и приговаривать – «ну вот! Я же говорил – с ними только так! Надо просто ДАВИТЬ, давить жестче! Сильнее!!»

Важно понимать: они реально ненавидят и очкастых интелей, и их подруг. ГОРОЖАН – если перевести обратно на обычный язык.