 

Мнение: До Лукашенко дошло: “вагнеровцы” вернулись в Россию

15.08.2020, 2:55, Разное


Он ведь не тупой, да, товарищ Лукашенко? Он просто – очень медленный. И поэтому когда в Белоруссию загнали кучу бабла (на протесты, на них родимых), когда уже весь Запад стройными рядами все-таки перестал сомневаться и решил "батьку" все-таки завалить, до усатого фельдмаршала дошло. На радость нашим долгоносикам, которые сегодня все белорусы и забыли про Хабаровск!

Глубой анализ делать с одной стороны рано, с другой стороны – вы же все видите и знаете.

+ Польша и прочая шелупонь лаять начали еще вчера. Хотя эти открыто нацисткие государства сами закатать надо.

+ Штаты, где только недавно негры мочили ментов, а менты негров – опять что-то там вещают за права человека.

+ Я не видел, что говорил Макрон, но я решительно не понимаю, что разгоняющий ментами идиотов Лукашенко диктатор, а разгоняющий ментами "желтые жилеты" Макрон – порядочный человек? Вернее, я-то понимаю, до Лукашенко никак не дойдет.

Как обычно, спорить с придурками и шароварниками, которые за Хаборвск и "Путин должен уйти" или "Сегодня Белоруссия, завтра Россия!" – мне лень. Потому что Хабаровск уже как-то все, правда? А Россия – не Белоруссия, как Путин – не Лукашенко. Как раз, наоборот, очередной Майдан Россию объеденит, докажет, где нас ждут и на чем хотят провернуть "партнеры". И, кстати, это не конец, даже если Лукашенко вылетит из кресла.

Собственно, почему это должен быть конец, а? Где тогда конец после Украины? Но я и говорю – этот разговор не с долгоносиками, это неинтересно.

А вот, что важно – Лукашенко показал все.

+ Как из своего единственного союзника России сделать… не врага, но равнодушного игрока.

+ Как повести себя полным идиотом, когда ты думаешь, что умнее Януковича – это просто ржака.

+ Как охренительно и громко наложив в штаны – пытаться сейчас поступками задобрить Путина. Ибо, все же ясно было с самого начала. Помогли тебе твои ляхи, Александр Григорьевич?

И честно, был бы у нас запасной вариант, а Путин сдавал бы своих – этого фраерка, как просил "Горбатый" – на съедение отдать "западным партнерам" в ту самую Гаагу – любо-дорого. Ибо сохранили жизнь Януковичу, а мозгов у Лукашенко стало только меньше.

Ну, поглядим, поглядим. Валяй, товарищ "батька". Расскажешь потом, как это – грыть руку, которая тебя выкормила за четверть века. Привет колиному наследству в западных банках, ага.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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