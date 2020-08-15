 

МИД РФ «подменил» занятого Помпео и объяснил Трампу предложение Путина

15.08.2020, 2:48, Новости дня

Российским МИД отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который сказал, что еще не был проинформирован о предложении Москвы по Ирану.

Внешнеполитическое ведомство РФ обратилось к Трампу в Twitter: «Мы слышали, что вы не были информированы о предложении президента России». Объясняя суть предложения «в двух словах», МИД заявил, что РФ «предлагает обеспечить безопасность в Персидском заливе».

Министерство дало ссылку на соответствующее заявление, опубликованное на сайте Кремля, передает ТАСС.

Также МИД призвал «сохранять спокойствие» и следить за публикациями в Twitter российского ведомства, «чтобы оставаться информированным, когда госсекретарь США Майкл Помпео занят».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин предложил провести встречу глав стран СБ ООН по урегулированию в Персидском заливе.



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