Блокирование одного фермента способно улучшить физические показатели

15.08.2020, 2:20, Новости дня

Ученые обнаружили, что в определении доступности питательных веществ и регулировании способности мышечных клеток расщеплять жиры важную роль играет фермент пролилгидроксилазы 3 (PHD3).

PHD3 действует в качестве тормоза метаболизма ненужных жиров, когда питательных веществ много. Этот «тормоз» становится слабее, когда во время тренировок заканчивается энергия. Обнаружилось, что блокирование производства PHD3 у грызунов приводит к значительному улучшению некоторых показателей физической подготовки.

Мыши, которые были лишены фермента PHD3, на 40% дольше и на 50% дальше бегали на беговых дорожках. Также животные имели более высокий маркер аэробной выносливости.