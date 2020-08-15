Мнение: Различие

15.08.2020, 2:18, Разное

Категорически не могу согласиться с точкой зрения на белорусские события, как "майдан", "переворот", "цветная революция" или что-то подобное. Проводимые аналогии с украинскими событиями некорректны и неверны по сущностному своему содержанию. Ключевое отличие белорусских событий от украинских – в отсутствии раскола страны по региональному, языковому, политическому и иным признакам, что создает принципиальную невозможность запуска сценария гражданской войны. Это, в свою очередь, имеет довольно серьезное следствие – даже в случае желания, готовности и возможности Кремля совершить агрессию против Белоруссии (чего исключать нельзя по определению) ему попросту не к кому будет "приходить на помощь" (при том, что эта "помощь" и на Украине была весьма своеобразной, и это еще мягко сказано).

Строго в понятийном смысле "цветная революция" – "… это технологии осуществления государственных переворотов и внешнего управления политической ситуацией в стране в условиях искусственно созданной политической нестабильности, в которых давление на власть осуществляется в форме политического шантажа, а в качестве инструмента используется молодежное протестное движение…"

В белорусском сюжете нет молодежного протестного движения, как инструмента продвижения технологии переворота (в отличие от Украины, где оно было четко локализовано в проектным образом созданном конгломерате националистических группировок под названием "Правый сектор"). Протест охватил все страты и все регионы белорусского общества и стал всеобщим. Он носит не социальный и не классовый, и уж точно не социокультурный характер, как на Украине – на данном этапе точно нет. Это еще всё впереди, потом. Сейчас речь идет об одной-единственной задаче – демонтаже персоналистского режима, от которого устали все. Все прочие задачи будут ставиться и решаться потом. По мере поступления.

Линия противостояния четко персонифицирована, что неудивительно для персоналистского режима. Все победы в таком режиме и слава от них достаются, конечно, вождю и учителю, но и провалы в конечном итоге записываются на него. Хотя какое-то время и удается спихивать их на нерадивых подчиненных.

Лукашенко совершил один-единственный просчет, который становится фатальным лично для него – он не сумел вовремя уйти. А значит, не сумел создать систему политической преемственности. И теперь при любом исходе новый режим будет вынужден подчеркнуто дистанцироваться от всех или большинства решений режима Лукашенко просто в силу политической целесообразности. Умный человек всегда понимает, когда нужно фиксировать убытки, но Лукашенко не сумел это сделать. Чем фактически перечеркнул все свои предыдущие достижения – реальные или мнимые. Теперь в истории он останется как еще один свергнутый и ненавидимый всеми диктатор.

Пока, конечно, до его свержения еще не то чтобы далеко, но просто неясно, когда именно ему придется уходить, и как именно. В свое время он попытался сыронизировать по отношению к Януковичу, заявив, что президент в ситуации госпереворота обязан умереть с автоматом в руках, однако прямо сейчас категорически неясно, кем именно является сам Лукашенко. Президентом или наоборот – захватчиком власти. Да и умирать он явно не готовится, ни с автоматом, ни с чем еще.

Тем не менее, размежевание белорусов – в будущем, в постлукашенковском будущем, когда придется принимать тяжелые решения, как именно справиться с его наследием. Стагнация – штука печальная. Она позволяет держать ситуацию на каком-то уровне, но чем дольше не решать проблемы, тем более острое лечение потребуется потом, когда придется лечить застарелые хронические болячки. И проекты решения этих проблем без сомнения станут точкой размежевания или даже раскола белорусского общества. Но это будет потом, а сейчас Белоруссия выглядит единой как никогда. И целью этого единства становится решение одного-единственного вопроса – прощание с Лукашенко. По возможности мирное. В отличие от Украины кровожадность белорусов на порядки ниже. Что является еще одним принципиальным отличием от украинских событий 13-14 годов.