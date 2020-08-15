Личное: Тяжёлый характер

15.08.2020, 2:15, Разное

Многие из вас откликнулись на пост о выборе мужа и жены, разговорились, поделились своими историями.



Фото: istockphoto.com

Кто-то выбирал головой, кто-то — сердцем. Многие довольны выбором, некоторые признались, что нет. Нашлись и те, кто в комментариях буквально кричал душой.

Вот один из таких комментариев:

Жалею о своем выборе!!! Второй брак, общий ребенок. Мой муж – очень хороший человек и абсолютный лидер! Все для семьи, никаких любовниц, друзей и алкоголя! Но……настолько тяжелый характер!!!! Тотальный контроль над всеми и мной, в том числе. Неумение радоваться жизни! Отсутствие чувства юмора. Огромные требования к людям! Недолюбленное детство и, как следствие (как это ни странно), гипертрофированное чувство долга и заботы о родителях. (Хотя они нам никак не мешают….) В результате имею очень благополучную жизнь, защиту и гарантированную старость. Уверенность в нем!!! Но…. никакого ощущения счастья. Его нет и никогда не было! Скука. Нечего вспомнить вообще!!!!



Кто-то подумает: «С жиру бесится баба». Но большинство из вас, думаю, поймёт. Понятия «тяжёлый характер», «тяжёлый человек» сидят занозой в нервной системе каждого человека. Все мы, в большей или меньшей степени, но имели или имеем дело с тяжёлыми людьми.

У кого-то это — муж или жена, у кого-то — родитель, у кого-то — бывшая учительница, начальник или бабушка. Есть и те, у кого дети — с тяжёлым характером. Это, наверное, очень больно.

Но всё-таки больнее всего живётся, думаю, самим людям с тяжёлым характером. Да, они делают больно близким, но им же — ещё хуже!

Идти по жизни, не умея отпустить обиду, не умея по-настоящему радоваться жизни, имея больное эго и не доверяя миру. Это же ужас — так жить!

Я по-настоящему сочувствую людям с тяжёлым характером, но дел с ними не имею. Это — одно из моих жизненных правил.

Заметив в человеке признаки тяжёлого характера (обидчивость, гипертрофированное упрямство, желание контролировать всё и вся, недоброе отношение к людям, желчность), я сливаюсь.

У меня нет и не может быть домработницы, подруги, друга и просто хорошего знакомого с тяжёлым характером. Для меня это — табу.

Искренне сочувствую такому человеку и даже хорошо понимаю, но не хочу, чтобы брызги его характера летели в мою сторону.

У вас есть в окружении люди с тяжёлым характером? Если да, то что заставляет вас их терпеть? А, может, у кого-то из вас — тяжёлый характер? Есть такие? Как вам живётся?

Делитесь! За честные, продуманные ответы буду благодарна.