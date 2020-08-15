 

Слова Лукашенко возмутили Украину

15.08.2020, 2:08, Новости дня

Нет доказательств, что украинцы причастны к дестабилизации ситуации в Белоруссии, сообщил МИД Украины.

Как заявило украинское внешнеполитическое ведомство, Киев «возмущен тем, что президент дружественного государства обвиняет украинцев в дестабилизации».

По словам МИД Украины, «этому нет никаких доказательств», передает ТАСС.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, с Украины, из Польши и Чехии.



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