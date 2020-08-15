 

Мнение: “Реэкспорт”

15.08.2020, 2:05, Разное

Схема "Роттердам-Минус".

Считаю, была допущена серьезная ошибка в названии вакцины. Вместо абстрактного названия "Спутник V" вакцину надо было назвать "Новичок".
И представьте, как бы зазвучали новости:

"Новичок прошел все необходимые проверки на людях", "20 стран хотят купить у России Новичок", "Дочка Путина вколола себе Новичок", "Британские ученые считают, что российский Новичиок не эффективен", "Схигумен Сергей назвал Новичок происками дьявола", "США отказались помогать России в разработке Новичка из соображений безопасности", "Ученые волнуются, безопасен ли Новичок?", "Американский медик заявил, что Новичок опасен для введения", "CNN заявляет, что Новичок это фейк", "Минздрав заявляет, что Новичок будут раздавать бесплатно", "Трамп надеется, что Новичок сработает".

В общем, мог бы получится троллинг планетарного масштаба.

Источник: Colonel Cassad



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