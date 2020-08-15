Сенатор США Линдси Грэм призвал к санкциям против Лукашенко

15.08.2020, 1:53, Новости дня

США и ЕС должны использовать санкции для привлечения президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности, сообщил глава юридического комитета американского Сената Линдси Грэм.

Он требует привлечь Лукашенко к ответственности «за насилие над протестующими и фальсификацию на выборах». Сенатор заявил, что «становятся все более очевидными значительные нарушения прав протестующих».

Грэм собирается «работать с республиканцами и демократами над поиском дополнительных путей привлечения к ответственности правительства Белоруссии за фальсификацию на выборах», передает ТАСС.

Напомним, главы МИД стран Евросоюза отказались признавать результаты выборов в Белоруссии. Они объявили результаты выборов сфальсифицированными. ЕС «начинает работу над дополнительным списком в рамках существующих санкций в отношении Белоруссии».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реакции Запада на события в Белоруссии.