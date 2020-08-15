Цепкало похвалил Украину

15.08.2020, 1:30, Новости дня

Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало рассказал, почему остается на Украине.

Он заявил, что находится не в Белоруссии, так как там «есть серьезная угроза» его безопасности, «открыто уголовное дело, которое по белорусскому законодательству от восьми до 15 лет лишения свободы предусматривает».

«Это за то, что меня обвинил председатель Центризбиркома, что я стоял за организацией акций, очередей, цепей безопасности», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Цепкало пояснил, что «это разрешено конституцией» Белоруссии и соответствует Всеобщей декларации прав человека, но в Белоруссии есть «подзаконные акты, которые это квалифицируют совершенно другим образом».

Также Цепкало объяснил, почему остается именно на Украине: «Ни один больше человек в истории вашей страны никогда не скажет: «Я вот тут вот нахожусь, я у власти, мне абсолютно все равно на мнение людей, и я буду сам себе переназначать на эту должность, я буду фальсифицировать выборы, я буду игнорировать людей, я буду игнорировать конституцию».

«Вот этого добилась Украина», – сообщил он, добавив, что оппозиция Белоруссии с благодарностью относится к нейтралитету украинских властей, которые «не поддержали Лукашенко».

Цепкало считает, что «от позиции Евросоюза, от позиции США во многом будет зависеть то, насколько» получится «двигаться дальше», насколько «возможны переговоры и новые выборы».

Он заявил, что оппозиция достигла результата и разбудила белорусское общество.

Напомним, в июле Цепкало покинул Белоруссию и прибыл в Москву.

Протесты в Белоруссии пришли к промежуточному успеху. Свое резкое недовольство полицейским насилием и лично президентом Александром Лукашенко продемонстрировали рабочие ряда крупнейших предприятий и аграрная глубинка.