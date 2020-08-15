 

“Мы возмущены”. В МИД Украины отреагировали на заявление Лукашенко о вине украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси

15.08.2020, 1:20, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность словами президента Беларуси Александра Лукашенко, который обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба МИД Украины.

“МИД Украины выражает обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации, подчеркиваем, мирных протестов в связи с результатами президентских выборов. Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси”, – говорится в сообщении.

Доказательств причастности украинцев к событиям в Беларуси нет. В то же время есть доказательства причастности 28 наемников ЧВК “Вагнер”, задержанных в Беларуси, в участии в террористической деятельности на Донбассе, сообщается в релизе.

В МИД добавили, что факты причастности вагнеровцев к террористической деятельности на Донбассе были “подробно изложены” в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск, но их почему-то Беларусь отправила в РФ.

“Зато вагнеровцы, по благословению белорусских властей, возвращаются в РФ. Чтобы и в дальнейшем совершать преступления на территории суверенных государств”, – добавили в ведомстве.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев, которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”. Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов 14 августа сказал, что его ведомство не получило официальный ответ от Беларуси по выдаче России задержанных “вагнеровцев”. 

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.

Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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