Найдена связь между предпринимательством и бессонницей
15.08.2020, 1:18, Новости дня
Американские ученые во время нового исследования обнаружили, что стимулировать предпринимательскую активность может недостаток сна.
Люди, которые страдают бессонницей, имеют симптомы, напоминающие синдром дефицита внимания и гиперактивности. Во время эксперимента для поиска причинно-следственной связи между проблемами со сном и СДВГ ученые использовали опрос, составленный 350 участниками.
Во время второго этапа исследования ученые обнаружили четкую связь между тенденциями, которые были вызваны проблемами со сном, и повышенными предпринимательскими намерениями. По словам специалистов, проблемы со сном могут становиться причиной особых симптомов, которые стимулируют предпринимательскую активность даже у состоявшихся предпринимателей.
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