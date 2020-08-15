Эксперты рассказали о пользе йоги

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15.08.2020, 1:18, Новости дня

Результаты нового исследования позволяют ученым предположить, что занятия йогой способны улучшить состояние пациентов с генерализованным тревожным расстройством.

Чтобы оценить, насколько йога может помочь при симптомах ГТР, команда специалистов сравнивала результаты йоги с когнитивно-поведенческой терапией. В 2013 году участники исследования были набраны из специализированных академических центров, а в 2019 исследование завершилось. Обнаружилось, что йога оказалась более эффективной при ГТР, чем стандартное обучение. Более низкую эффективность йога показала по отношению к когнитивно-поведенческой терапии.

В эксперименте ученых приняли участие 226 мужчин и женщин с ГТР. Обнаружилось, что когнитивно-поведенческая терапия и йога оказались более эффективными, чем управление стрессом.



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