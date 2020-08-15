 

СБ ООН отклонил предложение США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана

15.08.2020, 1:08, Новости дня

Совбез ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, сообщил глава Госдепа Майкл Помпео.

Помпео заявил, что СБ ООН «наделен ответственностью по поддержанию международного мира и безопасности», но «сегодня ему не удалось остаться приверженным своей фундаментальной миссии», так как Совбез «отклонил разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана».

Госсекретарь США считает, что СБ ООН «открыл путь к тому, чтобы крупнейшая в мире страна-спонсор терроризма продавала и покупала вооружения», передает РИА «Новости».

США намерены «работать и дальше, чтобы теократический режим не имел свободы продажи и покупки вооружений, которые угрожают сердцу Европы, Ближнему Востоку и миру в целом».

В соответствии с условиями ядерной сделки разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает 18 октября.

Напомним, США предложили Совбезу ООН продлить эмбарго. Перед этим РФ обещала не дать США использовать СБ ООН для давления на Иран.

СБ голосовал письменно, так как работа осуществляется в удаленном режиме.



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