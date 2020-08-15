В ответ на выдачу Москве 32 россиян Киев напомнил Минску о принципе взаимности

15.08.2020, 0:48, Новости дня

Белоруссии, которая передала задержанных россиян Москве, а не Киеву, следует помнить про принцип взаимности в вопросах экстрадиции, сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин.

Енин считает, что Украина «приложила должные усилия для привлечения к уголовной ответственности правонарушителей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений» в Донбассе. Он заявил, что сейчас «этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории».

«В конце концов, есть еще Интерпол», – приводит его слова РИА «Новости».

Он напомнил, что принцип взаимности «часто играет не последнюю роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции». Енин также указал, что Белоруссия «занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции среди всех международных партнеров Украины».

Как сообщил замминистра, Украина изначально не исключала «возможности того, что лидер Белоруссии будет разыгрывать этот вопрос и использовать в качестве какой-то разменной карты, прежде всего» с Россией, со ссылкой на канал «Украина-24».

«И теперь мы видим, что он сделал выбор в пользу российской стороны», – сообщил Енин.

Офис президента Украины Владимира Зеленского «с сожалением» воспринял решение Минска. Там заявили, что Белоруссия, безусловно, является «независимым государством с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения».

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил «Украинской правде»: «Имея доказательную базу, мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия. Поскольку обвинение им уже предъявлено». Отмечается, что украинская сторона так и не получила ответ на свой запрос.

Напомним, Енин также заявил, что передача задержанных в Белоруссии россиян Москве означает, что «предмет дальнейшего диалога» по этой теме между Минском и Киевом «пропадает сам по себе».

Киев просил Минск выдать россиян, которых считал украинскими гражданами, и 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе.