«Мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню»

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15.08.2020, 0:24, Разное

Тихановская призвала власти остановить насилие.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала власти остановить насилие на улицах Беларуси. Об этом она пояснила в своем новом обращении к гражданам.

«Беларусы никогда больше не захотят жить с прежней властью, в его [Лукашенко] победу большинство не верит. Мы всегда говорили о том, что защищать наш выбор нужно только законными ненасильственными способами. А мирный выход жителей на улицу власть превратила в кровавую бойню», — пояснила она.

Тихановская также отметила, что уверена в поддержке белорусских избирателей. Она поблагодарила всех, кто проголосовал за нее и добавила, что сторонников перемен в стране большинство. «Там, где комиссии посчитали протоколы честно, моя поддержка составила от 60 до 70%», — сказала она.

Кроме того, Тихановская призвала мэров белорусских городов организовать в выходные мирные акции протеста. «На улицах наших городов появляется много мирных акций — цепи солидарности женщин с цветами. Абсолютно невоинственные, они показывают всему миру, что мы, белорусы, открытые, честные люди и мы против насилия», — напомнила она.

11 августа Светлана Тихановская уехала в Литву: ее сторонники считают, что она сделала это под давлением белорусских силовиков. Уже после отъезда в сети появилось ее видеообращение, в котором кандидат рассказала, что она уехала к детям. Она отметила, что перед ней стоял сложный выбор, однако в чем конкретно он заключался, не уточнила.

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Источник: Новая газета



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