 

“Ожидали более взвешенного решения”. ОПУ оценил выдачу вагнеровцев России

15.08.2020, 0:15, Новости дня

Украина с сожалением восприняла решение  Беларуси о выдаче России задержанных под Минском 29 июля вагнеровцев. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины (ОПУ) в Telegram.

“Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании “Вагнер”. Безусловно, Республика Беларусь – независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения”, – заявили в ОПУ.

В Офисе генерального прокурора Украины заявили, что не получили официального ответа от Беларуси о выдаче России задержанных наемников ЧВК “Вагнер”.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев говорил, что Россия и Беларусь решат все вопросы по ситуации с задержанными вагнеровцами.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев, которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”. Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов 14 августа сказал, что его ведомство не получило официальный ответ от Беларуси по выдаче России задержанных “вагнеровцев”. 

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.

Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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