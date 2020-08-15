В Беларуси выпускники и работники школ возвращают грамоты. От президентской стипендии отказались 100 лауреатов

15.08.2020, 0:15, Новости дня

В Беларуси выпускники школ приносят грамоты к школам, работники которых участвовали в фальсификации выборов президента. Соответствующие публикации размещены 14 августа в соцсетях.

“Здесь похоронено наше будущее”, – заявили на вывеске возле школы.

В Минске выпускники приносят свои грамоты и выпускные ленточки к школам. pic.twitter.com/ZVCqJPCXdW

— TUT.BY (@tutby) August 14, 2020

Грамоты, выпускные ленты и прочие документы прикрепляют возле входов в учебные заведения.

“Нам не нужны ваши благодарности. Лучше верните наши голоса”, – сообщается на одном из плакатов.

По информации TUT.BY, 100 лауреатов стипендии президента Беларуси отказались от нее.

“Невозможно носить звание лауреата стипендии президента, когда президент допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан”, – говорится в сообщении.

Сто лауреатов стипендии президента отказались от нее.

«Невозможно носить звание лауреата стипендии президента, когда президент допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан».https://t.co/jTAhAQr08P pic.twitter.com/f1TfFYqQhK

— TUT.BY (@tutby) August 14, 2020

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. Центризбирком страны 14 августа объявил окончательные результаты выборов. Победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей (4 661 075 человек). Остальные кандидаты в президенты получили в разы меньше голосов: оппозиционер Светлана Тихановская – 10,1% (588 622 человека), сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев – 1,2% (70 671), экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая – 1,67% (97 489), лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень – 1,14% (66 613).

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

В ходе протестов 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский. Позже сообщалось о гибели 25-летнего Александра Вихора, которого 9 августа задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. Страны Евросоюза 14 августа согласились подготовить санкции из-за событий в Беларуси.