 

Новый материал для лечения черепно-мозговых травм был создан из яичной скорлупы

15.08.2020, 0:06, Новости дня

Ученые научились из биоотходов делать импланты черепных костей. По словам специалистов, им удалось разработать уникальный композитный материал с применением яичной скорлупы.

В яичной скорлупе содержится минерал из разряда силикатов, который при соединении с костной тканью быстро срастается с ней и не является токсичным. Во время исследования обнаружилось, что лучшие свойства композитный материал приобретает, когда наполовину состоит из диопсида.

По словам ученых, скорлупу для нового материала можно брать из обычных пищевых и сельскохозяйственных отходов. Главным требованием является раздельная сборка мусора.



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