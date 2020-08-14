 

Глава ЦИК Белоруссии назвала протесты попыткой устроить цветную революцию

14.08.2020, 23:48, Новости дня

В Белоруссии пытаются организовать цветную революцию, сообщила глава ЦИК страны Лидия Ермошина.

«Происходит то, к чему звали – попытка организации цветной революции», – приводит ее слова «Комсомольская правда».

По словам Ермошиной, «люди думают, что они выходят по собственной инициативе», но «все срежиссировано».

Сотрудники покинули здание ЦИК Белоруссии, поскольку «опасаются за свою безопасность».

Ермошина, комментируя жалобы, поданные кандидатами в президенты, сообщила, что «все эти жалобы рассматривались сегодня» и были отклонены.

«У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными. Это значит, в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами. Я и сказала: «Мы можем просто потерять страну», – сообщила она.

Напомним, Ермошина признала, что видеозапись с просьбой экс-кандидата на пост президента Светланой Тихановской не выходить на акции протеста записали в ее кабинете.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Белоруссии, а также о реакции Запада на результаты выборов и действия властей.



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